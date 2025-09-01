Los socios de los ocho centros municipales de mayores (CMM) de Ciudad Lineal ya pueden inscribirse en los talleres del nuevo curso, tanto de forma presencial como online, hasta el próximo 15 de septiembre. Las actividades se impartirán en todos los CMM del distrito: Ascao, Príncipe de Asturias, Luis Vives, Carmen Laforet, Panamá, San Juan Bautista, Islas Filipinas y Manuel Alexandre.

El programa incluye una amplia variedad de propuestas organizadas en cinco bloques temáticos: actividades físicas (circuitos de mantenimiento, pilates, zumba o taichí), actividades artísticas (flamenco, baile, sevillanas), actividades manuales (bolillos, ganchillo y punto de cruz, pintura al óleo o en tela), actividades culturales y de desarrollo personal (ajedrez, jardín y huerto, inglés o petanca), además de los de nuevas tecnologías (informática inicial y avanzada, así como un taller para aprender a usar un móvil inteligente o smartphone). En la web de los centros municipales de mayores del distrito pueden consultarse la totalidad de cursos.

Para formalizar la inscripción, es necesario presentar la tarjeta Madrid Mayor, que acredita la condición de socio de este tipo de instalaciones. Cada socio puede solicitar un máximo de cuatro talleres. El listado definitivo de admitidos en cada actividad se publicará el 25 de septiembre en los tablones de anuncios de cada CMM y los talleres comenzarán el miércoles 1 de octubre. Toda la información de las normas de inscripción está disponible en la web de los centros municipales de mayores del distrito.