El coche incendiado en un parking de Retiro era de combustión

Hasta 16 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sido necesarias para extinguir el incendio de un vehículo ocurrido esta noche de domingo a lunes, 1 de septiembre, en un aparcamiento subterráneo del distrito madrileño de Retiro, que ha generado una intensa humareda y ha calcinado hasta 6 coches, afectando parcialmente a otros 6.

Según ha indicado esta mañana de lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el coche en el que se inició el fuego sería de combustión, y no eléctrico: «es un coche de combustión, no es un vehículo eléctrico, en principio y por los datos que nosotros tenemos».

Los hechos han dado comienzo pasadas las 10 de la noche en un aparcamiento ubicado en la avenida del Mediterráneo, entre las plazas de Conde de Casal y de Mariano de Cavia, en Retiro. Por causas que aún se investigan, ha comenzado a arder un coche en la planta -4 de este recinto.

Hasta 16 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sido movilizadas para extinguir las llamas, que han alcanzado a 6 coches, afectando parcialmente a otros 6, y ha generado una intensa humareda, obligando a cortar el tráfico en toda la calle.

Al haber mucho humo en la zona, que ha salido por las rejillas de ventilación, se ha pedido por megafonía a los vecinos que permaneciesen en sus casas con las ventanas cerradas. La profundidad de la planta donde se ha originado el incendio y la nula visibilidad han dificultado el trabajo de los bomberos.

No se han registrado daños personales, por lo que los sanitarios del SAMUR-Protección Civil han quedado en preventivo. Los bomberos municipales han comprobado el estado del aparcamiento subterráneo, con algunos daños en el techo, y han acompañado a los usuarios a retirar sus vehículos. Un total de 6 coches han quedado calcinados, afectando parcialmente a otros 6.