Un ciclista de 17 años muy grave tras impactarle un coche en Montecarmelo (Madrid)

Un chico de 17 años de edad, que circulaba con una bicicleta de alquiler del servicio municipal BiciMAD de la EMT por el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, ha resultado herido grave esta madrugada tras colisionar con un coche.

Los hechos han ocurrido pasadas las 2 de la madrugada en la avenida del Monasterio de Silos, a la altura de la estación de Metro de Montecarmelo. En circunstancias que aún se investigan, el adolescente iba montado en la bicicleta cuando fue impactado por un turismo.

Como consecuencia de ello, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que tras ser intubado y estabilizado ha sido trasladado con preaviso al Hospital La Paz en la capital con pronóstico muy grave.

La Policía Municipal ha regulado el tráfico y ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante. Agentes de la Policía Judicial desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.