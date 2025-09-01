El Teatro de Títeres de El Retiro abre inscripciones para CREA, su laboratorio de creación

El Teatro de Títeres de El Retiro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, pone en marcha una nueva edición de CREA, un laboratorio de creación concebido como un espacio de reflexión e inspiración, cuyo objetivo es la realización de espectáculos de corta duración con títeres y objetos dirigidos al público infantil.

CREA está dirigido a estudiantes de arte dramático, personas con experiencia en artes escénicas o artistas que estén interesados en profundizar en el teatro de títeres, visual y objetos como forma de expresión. Las solicitudes de inscripción para este laboratorio de carácter gratuito pueden enviarse hasta el 15 de septiembre.

Entre sus contenidos se darán a conocer los principios del teatro de títeres y se pondrán en práctica distintas propuestas. Por otro lado, se fomentará el trabajo personal y en equipo, y se crearán pequeñas piezas que se mostrarán al público en el propio teatro municipal.

Del 7 de octubre al 30 de noviembre

El laboratorio tendrá lugar del 7 de octubre al 27 de noviembre, los martes y jueves de 17:00 a 20:30 horas, en el Centro Sociocultural Tetuán (calle de Bravo Murillo, 251). En total, se impartirán 16 sesiones, equivalentes a 56 horas lectivas. Además, se realizará una muestra final que podrá disfrutar el público el 29 y 30 de noviembre, a las 12:30 h, en el Teatro de Títeres de El Retiro.

Formación a cargo de Eduardo Guerrero

El director del laboratorio será Eduardo Guerrero, actor, titiritero y, durante más de una década, director de animación de la empresa Muñecos Animados. Formado en Teatro del Gesto en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), Guerrero cuenta con 20 años de experiencia profesional en la especialidad de muñecos para cine, teatro y televisión, durante los que ha formado y dirigido a numerosos actores-manipuladores para múltiples proyectos artísticos. Entre ellos, se pueden destacar las series 7Pets, Los Patata y El mundo de Fredo Fox en el ámbito televisivo. En el terreno teatral, destacan los espectáculos Paella, La Reina de las Nieves, Juglares y la codirección escénica con Yllana de Avenue Q. El musical.

La información completa de la iniciativa se encuentra en la página web del Teatro de Títeres de El Retiro, donde se incluye un dossier informativo y la hoja de inscripción, que puede enviarse hasta el 15 de septiembre al correo de la dirección artística del espacio municipal: direccion.teatrodelretiro@madrid-destino.com.