Madrid acoge una exposición que recorre la historia científica de España

La Comunidad de Madrid ha inaugurado hoy en el instituto público San Isidro de la capital la exposición Las raíces de la ciencia, organizada por la dirección del centro y que tiene como objetivo hacer un recorrido por una parte esencial de la historia científica y educativa de la región y España: la de los Reales Estudios del Colegio Imperial, antecesor de esta institución educativa.

El viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández, ha asistido hoy a la apertura de la muestra, que se articula a través de una cuidada selección de instrumentos científicos históricos procedentes del antiguo Gabinete de Física y Química del IES San Isidro, y que hoy en día son conservados en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), quien los ha cedido excepcionalmente para esta ocasión.

Se trata de piezas de especial valor didáctico y patrimonial, que permiten conocer y comprender cómo se enseñaban la física y la química durante siglos en los centros de estudios y cuál fue su papel como motor del conocimiento y el progreso.

Uno de los aspectos más relevantes de la exposición es su emplazamiento, la capilla de los Reales Estudios, un espacio de extraordinario valor artístico y simbólico donde ciencia, religión, historia y arte dialogan de forma única. En este entorno, se plantea un encuentro entre pasado y presente que invita a reflexionar sobre las complejas relaciones históricas entre ciencia y religión.

El IES San Isidro, situado en la calle Toledo de la capital, es la institución de enseñanza más antigua del país y en ella han estudiado personalidades como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, José Canalejas, Pío Baroja, Gregorio Marañón, José de Echegaray, Víctor Hugo, José Luis Sampedro o Vicente Aleixandre. Además, posee un imponente patrimonio que puede verse en un museo propio que cuenta la historia de la educación en Madrid desde el siglo XVII hasta nuestros días.

La exhibición se mantendrá abierta hasta final de curso. Los grupos de otros centros docentes podrán acceder en cualquier horario con cita previa, mientras que el público general podrá hacerlo jueves y viernes de 17:30 a 19:00, y sábados por la mañana.