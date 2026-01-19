Detenida una mujer por apuñalar en el corazón a su pareja en Aluche (Madrid)

Un episodio de violencia en el ámbito de la pareja, ocurrido en el distrito madrileña de Latina, ha finalizado con un hombre herido de gravedad y una mujer con lesiones óseas. Según las primeras investigaciones, el incidente se habría desencadenado en un contexto de presuntos malos tratos, lo que motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y el arresto de ambos implicados.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:45 horas del pasado viernes, 16 de enero, en una vivienda situada en el número 203 de la calle de los Yébenes, en el barrio de Aluche. Tras recibir una alerta que informaba sobre una fuerte disputa en el interior del inmueble, patrullas de la Policía Nacional se personaron en el domicilio de forma inmediata.

Al entrar en la vivienda, los agentes hallaron a los dos residentes con heridas de diversa consideración. El varón, un ciudadano de nacionalidad colombiana y 42 años de edad, presentaba una profunda heronada por arma blanca en el tórax, localizada cerca de la zona cardíaca. Por su parte, la mujer, también colombiana y de 43 años, presentaba una fractura en los huesos propios de la nariz.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente si existían expedientes administrativos o denuncias por maltrato previas a este suceso. Ante la gravedad de las lesiones, los servicios de emergencia coordinaron el traslado del hombre al Hospital Clínico San Carlos, donde ingresó con pronóstico grave. La mujer fue conducida al Hospital Gómez Ulla para ser atendida de sus heridas faciales.

En cuanto a la situación judicial, la mujer permanece bajo custodia policial como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio. El varón también ha sido detenido, en su caso, como presunto autor de un delito de violencia de género. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen de la pelea y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión con el arma blanca.