Convocada huelga en Urgencias del Hospital de La Paz

El sindicato Trabajadores en Red (Tere) ha anunciado la convocatoria de una jornada de huelga en el servicio de Urgencia General del Hospital Universitario La Paz. El paro comenzará a las 08:00 horas del miércoles, 21 de enero, y se prolongará hasta la misma hora del jueves 22 de enero. La decisión fue respaldada de forma mayoritaria en una votación interna del servicio, con 157 votos a favor y 3 en contra.

La convocatoria afecta a todas las categorías profesionales del área: médicos adjuntos, residentes, enfermería, técnicos, celadores y personal administrativo. El comité de huelga cuenta, además, con el apoyo de movimientos vecinales en defensa de la sanidad pública.

Motivos de la movilización y presión asistencial

Según el sindicato convocante, la huelga responde al «hacinamiento continuo de pacientes» y a la falta de personal estructural. El informe de los trabajadores destaca que la afluencia a urgencias en este centro ha registrado un incremento anual del 10% durante los últimos tres años. Los convocantes vinculan esta situación al deterioro de la Atención Primaria y al aumento de las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, que derivan en un colapso del servicio de urgencias hospitalario.

Reivindicaciones principales

El personal en huelga ha presentado una serie de exigencias centradas en la seguridad del paciente y la mejora de las condiciones laborales:

Plan «Ningún Paciente en el Pasillo»: Solicitan establecer límites de aforo seguros, ratios claras de profesionales por paciente y protocolos automáticos para la apertura de nuevos espacios y contratación de refuerzos cuando se superen dichos límites.

Solicitan establecer límites de aforo seguros, ratios claras de profesionales por paciente y protocolos automáticos para la apertura de nuevos espacios y contratación de refuerzos cuando se superen dichos límites. Refuerzo de la Atención Primaria: Exigen la dotación completa de médicos, enfermería y celadores en los servicios de urgencias extrahospitalarios (PAC, SAR y SUAP) para reducir la presión sobre el hospital.

Exigen la dotación completa de médicos, enfermería y celadores en los servicios de urgencias extrahospitalarios (PAC, SAR y SUAP) para reducir la presión sobre el hospital. Gestión de recursos: Rechazo a las derivaciones a la sanidad privada y exigencia de cobertura inmediata de vacantes en los centros de salud del Área Sanitaria Norte.

Concentración en la plaza del hospital

Además del paro, se ha convocado una concentración el miércoles 21 de enero a las 12:00 horas en la plaza del Hospital La Paz, a la que se ha invitado a participar tanto a profesionales como a la ciudadanía. Esta movilización coincide con los días de luto oficial decretados en la región, aunque el personal sanitario mantiene su hoja de ruta al considerar que la situación del servicio ha alcanzado un límite «insostenible».