Ayuso decreta tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decretado tres días de luto oficial en la región —los días 20, 21 y 22 de enero— en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). La medida se adopta tras confirmarse el fallecimiento de 39 personas en el choque y descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que cubrían trayectos con origen o destino en la capital.

El Decreto de luto se publicará formalmente mañana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Durante este periodo, las banderas de todos los edificios públicos de la región ondearán a media asta como señal de respeto y condolencia hacia los fallecidos, los heridos y sus familiares.

Asimismo, se ha anunciado que el próximo miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid guardará un minuto de silencio en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico en la Puerta del Sol, para honrar la memoria de los afectados por este siniestro.

Esta declaración de luto institucional se suma a la cancelación de la agenda oficial de los mandatarios madrileños producida a lo largo del día de hoy, y coincide con el dispositivo de asistencia sanitaria y psicológica que el SUMMA 112 mantiene activo en la estación de Atocha para recibir a los supervivientes de la catástrofe.