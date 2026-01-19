Madrid guarda un minuto de silencio por los 39 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento, a las puertas del Palacio de Cibeles, en memoria de los 39 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y como muestra de apoyo y cariño hacia las decenas de heridos y sus familias.

Almeida ha expresado el “profundísimo dolor y la consternación de todos los madrileños” por el trágico accidente ferroviario y ha subrayado que “nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con las víctimas y sus familiares”, deseando una “pronta recuperación a los heridos”. Asimismo, el alcalde ha agradecido la labor de los equipos de seguridad y emergencias, que “están haciendo un trabajo maravilloso en circunstancias muy difíciles”.

En este sentido, ha recordado que los servicios municipales han participado desde la pasada noche en un punto de atención en la estación de Atocha, donde efectivos de SAMUR-Protección Civil y SAMUR Social prestaron atención a las víctimas trasladadas en autobús y orientaron a sus familiares, reiterando el “compromiso de la ciudad de Madrid, de los madrileños y de nuestros servicios públicos” con las personas afectadas. /