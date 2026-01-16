Investigan una decena de intoxicaciones por ostras en un restaurante de Chamberí

Las autoridades sanitarias de Madrid Salud mantienen bajo el foco a un conocido establecimiento del distrito de Chamberí tras confirmarse una decena de intoxicaciones alimentarias en apenas cuatro días. Aunque el local continúa con su actividad, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Valenciana trabajan de forma coordinada ante la sospecha de que el origen del problema resida en una partida defectuosa de moluscos procedentes de levante.

La investigación se divide en dos momentos críticos ocurridos durante la pasada semana: el primero tuvo lugar el 9 de enero, cuando tres clientes experimentaron síntomas gastrointestinales tras su paso por el local de la calle Cardenal Cisneros. Y el segundo brote se detectó durante la madrugada del día 12, afectando a otras cuatro personas que habían cenado en el establecimiento el sábado anterior.

En total, diez personas han reportado cuadros médicos que incluyen vómitos, dolores abdominales y diarrea, de las cuales seis precisaron asistencia en centros médicos, aunque sin requerir ingresos hospitalarios de larga duración.

Inspecciones y respuesta del establecimiento

Tras las primeras denuncias, un equipo de inspección de Sanidad Pública acudió al bar para la toma de muestras. Según ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, las analíticas posteriores indicaron que el género presente en el local en ese momento se encontraba en buen estado. De este resultado se desprende que el foco de la intoxicación fue, con alta probabilidad, un lote específico de ostras que ya ha sido consumido o retirado.

Por su parte, la gerencia de la franquicia «Ostras Pedrín» ha manifestado que están colaborando plenamente con el Consistorio y realizando un seguimiento de los afectados. Como gesto hacia los clientes perjudicados, el establecimiento procedió a la devolución del coste de las cenas a través de medios de pago digitales como Bizum.

Posibles ramificaciones fuera de Madrid

Dado que la empresa cuenta con locales en Valencia, las autoridades madrileñas no descartan que puedan aparecer casos adicionales en dicha comunidad si el lote afectado se distribuyó en otras sedes de la marca. Por el momento, la Dirección General de Salud Pública ha confirmado que la sintomatología de los afectados en Madrid desapareció transcurridas 24 horas desde el inicio del tratamiento médico.

