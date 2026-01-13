Madrid inaugura su Centro de Control de Infraestructuras Críticas (CCIC)

La Comunidad de Madrid ha inaugurado el Centro de Control de Infraestructuras Críticas (CCIC) de la región, un nuevo recurso que garantizará el funcionamiento ininterrumpido, la seguridad y la calidad de los servicios públicos digitales que la Administración presta a los madrileños. A través de un punto de mando se controlarán de forma centralizada los sistemas tecnológicos, minimizando el impacto de cualquier incidencia y ofreciendo una respuesta inmediata.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha visitado estas instalaciones, donde ha explicado que es una infraestructura innovadora y pionera en España, en cuanto a sus dimensiones, competencias y alcance. Además, ha añadido que desde ella se gestionarán y monitorizarán en tiempo real todas las plataformas y aplicaciones esenciales para velar por su correcto rendimiento y proteger los datos que manejan.

“El centro estará operativo las 24 horas del día los 365 días del año y será el corazón digital de la región desde el que se reforzará la capacidad para que los madrileños puedan relacionarse con la Administración con plenas garantías”, ha asegurado.

El CCIC, con una inversión cercana al millón de euros, está integrado por un jefe de operaciones y más de una veintena de profesionales técnicos, entre ellos ingenieros de infraestructuras críticas, analistas, consultores, especialistas en gestión de incidentes, expertos en ciberseguridad y en inteligencia artificial.

Este nuevo recurso tiene la capacidad de analizar al instante el funcionamiento de los sistemas informáticos, predecir posibles ciberataques o reaccionar con agilidad y de manera coordinada, en cuestión de segundos, ante cualquier incidente. También está provisto de entornos de respaldo eléctrico, grupos electrógenos y medios de alimentación con baterías, así como de conectividad con múltiples operadores para salvar contratiempos y asegurar su propia continuidad.

Además, dentro del CCIC estará ubicada una representación del Centro regional de Operaciones de Ciberseguridad, que permitirá reforzar la protección de los sistemas críticos de la Administración autonómica.

Un importante volumen de gestión

La Consejería de Digitalización se encarga de un importante volumen de gestiones, entre los que se encuentran proporcionar servicios digitales a todos los ciudadanos y empresas de la región, dirigir los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de 4.000 sedes administrativas, dar soporte a cerca de 200.000 empleados públicos o llevar todos los trámites tecnológicos de las consejerías.

Asimismo, Madrid Digital realiza anualmente hasta 22.000 actuaciones para mejorar aplicaciones y otras herramientas y más de 12.000 cambios técnicos. Todo ello, se sustenta en más de 2.300 sistemas informáticos que se ubican en infraestructuras tecnológicas, cuyo mantenimiento y seguimiento es esencial.

Estas cifras ponen de manifiesto la dimensión de la gestión digital en la Comunidad de Madrid. Por ello, con este nuevo centro, el Ejecutivo autonómico quiere garantizar que estos servicios estén siempre disponibles y protegidos.