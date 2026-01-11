Un hombre de 42 años grave tras recibir una paliza hasta quedar inconsciente en Chamberí

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer una violenta agresión ocurrida a primera hora de este domingo, 11 de enero, en el madrileño distrito de Chamberí. El incidente se ha saldado con un varón de 42 años herido de gravedad tras sufrir un fuerte impacto en la cabeza que le dejó inconsciente, además de otros golpes por el cuerpo.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 06:15 horas de este domingo a la altura del número 56 de la calle José Abascal. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos del SAMUR-Protección Civil, quienes localizaron a la víctima tirada en el suelo inconsciente y con un traumatismo craneoencefálico grave.

Dada la severidad de las lesiones, el equipo médico procedió a su intubación y estabilización en el mismo lugar de la agresión. Posteriormente, fue trasladado bajo preaviso hospitalario y con pronóstico grave al Hospital Clínico San Carlos, escoltado en todo momento por un convoy de la Policía Municipal de Madrid.

Investigación en curso

Por el momento, las circunstancias que rodearon el ataque son desconocidas, aunque se sabe que fue en el trascurso de una reyerta, y que fue golpeado hasta quedar inconsciente. Los agentes encargados del caso no han podido tomar declaración a la víctima debido a su estado de salud, ya que permanece ingresada en el centro hospitalario.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar al autor o autores de la agresión, revisando las cámaras de seguridad de la zona y buscando posibles testigos en las inmediaciones de la calle José Abascal a esa hora de la madrugada.