El precio de la vivienda de segunda mano se dispara un 6.7% en Madrid: Retiro el más caro y Villaverde el más barato

Según el informe anual de precios de venta de pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de diciembre de 2025 fue de 2.427 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso del 0,25% frente a noviembre, cuando se registró un precio de 2.420 euros por metro cuadrado. La subida trimestral fue del 0,54%, mientras que el repunte semestral alcanzó el 0,89%. Interanualmente, se produjo una subida del 3,52%.

Los precios han seguido una trayectoria ascendente sostenida. Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, «este alza no es uniforme, pero responde a una confluencia de factores que van más allá de la simple ley de la oferta y la demanda». En este sentido, el experto se refiere a la escasez estructural de oferta en ubicaciones demandadas: «El producto asequible desaparece rápidamente y la oferta remanente tiende a concentrarse en segmentos de mayor precio o en inmuebles con características menos atractivas, lo que eleva los precios medios».

Además, Font señala que «muchos compradores han entrado al mercado con expectativas de revalorización, especialmente en ubicaciones bien conectadas o con potencial turístico o de inversión. Esto crea un efecto psicológico que alimenta la demanda, incluso cuando los fundamentos macroeconómicos se enfrían».

De cara a 2026, el directivo opina que «la dinámica seguirá favoreciendo a compradores con solvencia y perfiles flexibles, pero continuarán creciendo las barreras para quienes aspiran a acceder a la propiedad por primera vez o con recursos más restringidos, alargando su estatus de inquilinos o trasladando su zona de interés más lejos».

Comunidades autónomas

Las mayores subidas frente a diciembre de 2024 vinieron de la mano de Madrid (6,68%), Navarra (4,13%) y Baleares (3,93%). Las regiones que más redujeron sus precios en este periodo fueron Extremadura (-11,72%), Castilla y León (-9%) y Aragón (-5,15%). La subida mensual más pronunciada se localizó en Madrid (0,45%). El mayor descenso se localizó en Región de Murcia (-0,53%). La región más cara fue Baleares (5.125 €/m²) y la más barata Extremadura (842 €/m²).

Provincias

Las subidas interanuales más intensas se dieron en Madrid (6,68%), Vizcaya (5,01%) y Navarra (4,13%). El apartado de caídas estuvo encabezado por Huesca (-19,74%), Zamora (-18,71%) y Lugo (-17,13%). Frente a noviembre, la subida más llamativa la protagonizó Córdoba (2,45%). El mayor descenso se localizó en Palencia (-0,85%). La provincia más cara fue Baleares (5.125 €/m²) y la más barata Ciudad Real (710 €/m²).

Capitales de provincia

Frente a diciembre de 2024, Toledo (10,92%), Teruel (9,19%) y Ciudad Real (8,73%) fueron las capitales que más vieron incrementado su precio. Valladolid (-11,64%), Girona (-10,39%) y Santa Cruz de Tenerife (-9,37%) lideraron los descensos. Mensualmente, Teruel (2,99%) arrojó la subida más representativa, sirviendo de contrapunto la caída de Murcia (-1,29%). La capital más cara fue Donostia-San Sebastián (6.631 €/m²) y la más asequible Jaén (1.265 €/m²).

Distritos

El distrito madrileño más caro fue Retiro (9.842 €/m²) y el más barato Villaverde (2.159 €/m²). En el último año, Retiro (18,87%) fue el que más subió y Salamanca (-19,92%) el que más cayó. L’Eixample (6.695 €/m²) fue el distrito más caro de Barcelona y el más barato Nou Barris (2.847 €/m²). De un año a otro, el mayor incremento fue el de Les Corts (6,07%), mientras que Sant Martí (-9,52%) fue el que más se ajustó. El distrito valenciano más caro fue L’Eixample (4.509 €/m²) y el más barato Pobles de l’Oest (1.712 €/m²). Frente al año pasado, el mayor ascenso se produjo en El Pla del Real (16,71%) y la mayor bajada en Pobles del Nord (-23,28%).

Municipios

Las mayores subidas frente a 2024 se dieron en Villena (26,55%), en Alicante; Arnedo (25,85%), en La Rioja; y Trujillo (25,80%), en Cáceres. Los que más vieron decrecer su precio medio fueron Allariz (-25,82%), en Ourense; Moguer (-24,71%), en Huelva; y Toro (-24,24%), en Zamora. Ordenando los municipios por precio, se colocaron en los primeros puestos Formentera (9.973 €/m²), Santa Eulàlia Des Riu (9.045 €/m²) y Sant Josep de Sa Talaia (7.850 €/m²), todos ellos en Baleares. La parte baja del listado la encabezaron Albalate del Arzobispo (269 €/m²), en Teruel; Tamarite de Litera (368 €/m²), en Huesca; y Las Pedroñeras (400 €/m²), en Cuenca.