El Hospital Ramón y Cajal, premiado por su innovador estudio para mejorar la detección precoz del cáncer de colon

El Hospital Universitario Ramón y Cajal, centro público de la Comunidad de Madrid, ha sido distinguido con el premio a la mejor comunicación oral en el XXV Congreso Nacional de Cirugía por un estudio centrado en mejorar la evaluación linfática preoperatoria del cáncer de colon derecho. El objetivo del trabajo es avanzar hacia un abordaje quirúrgico más individualizado mediante el uso de herramientas avanzadas de análisis de imagen.

El estudio, titulado “Radiómica del cáncer de colon derecho: hacia una linfadenectomía de precisión”, fue presentado en el congreso por la residente de 5º año del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, la doctora Irene de Vicente, y es fruto de un proyecto multidisciplinar liderado por el doctor Pedro Abadía, del Servicio de Cirugía General, y la Dra. Alba Salgado, del Servicio de Radiología, con la participación de distintos profesionales del centro.

El trabajo pone de relieve el potencial de la radiómica, una disciplina emergente que permite extraer información cuantitativa a partir de las imágenes radiológicas y que está adquiriendo un papel creciente en distintos ámbitos de la Medicina. En este trabajo, su aplicación contribuye a una mejor estratificación preoperatoria del cáncer de colon derecho y facilita una planificación quirúrgica más ajustada a las características individuales de cada paciente, avanzando hacia una cirugía oncológica y una linfadenectomía más precisa y personalizada, en línea con los principios de la medicina de precisión.

Este proyecto también se enmarca en un modelo de investigación multidisciplinar, desarrollado con la colaboración del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, dirigido por el doctor José María Fernández Cebrián, y en el que ha tenido un papel destacado la Unidad de Cirugía Colorrectal, coordinada por el doctor Javier Die Trill, así como del Servicio de Radiodiagnóstico, bajo la jefatura del doctor Javier Blázquez.

El proyecto ha contado, además, con la colaboración imprescindible de los ingenieros de la Universidad Rey Juan Carlos, Ángel Torrado Carvajal y Alberto Martínez Caballero, y de la Unidad de Ingeniería e Innovación del centro, coordinada por Javier Soto, cuya aportación ha sido clave para el desarrollo y la aplicación de las herramientas tecnológicas empleadas.

En este contexto, el proyecto se encuentra vinculado al desarrollo de una tesis doctoral actualmente en curso, realizada por el doctorando Pedro Abadía y dirigida por los doctores Juan Carlos García Pérez y Luz Divina Juez, así como a la generación de publicaciones científicas en revistas especializadas.

La visibilidad alcanzada tras la obtención de este premio ha favorecido, además, la puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación multicéntricos, que serán liderados por el Ramón y Cajal, reforzando su papel como centro de referencia en el ámbito de la innovación quirúrgica y la medicina de precisión.

Otro trabajo seleccionado

En el mismo congreso, el Hospital Universitario Ramón y Cajal presentó además otro trabajo seleccionado entre los mejores pósteres, titulado “Sarcopenia y mioesteatosis en el cáncer colorrectal de inicio precoz: estudio de cohortes multicéntrico internacional”, realizado por el residente de quinto año César Barsen Pérez, del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo y de la Unidad de Cirugía Colorrectal.

Este estudio combina el análisis de imágenes radiológicas con la evaluación de su impacto en los resultados oncoquirúrgicos, y ha sido igualmente fruto de la colaboración multidisciplinar entre el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo y el Servicio de Radiodiagnóstico.

Este conjunto de reconocimientos pone en valor no solo la calidad científica de los trabajos presentados, sino también el modelo de colaboración estable y multidisciplinar entre servicios, integrando imagen médica, práctica quirúrgica e innovación tecnológica, con un impacto directo en la investigación y en la mejora continua de la atención a los pacientes.