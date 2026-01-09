Almeida anuncia que los trabajos de urbanización de Parque Ventas sobre la M-30 comenzarán en abril

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y las concejalas de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha visitado esta mañana los trabajos de Parque Ventas. Este proyecto de transformación urbana conectará peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal en un espacio de 16.370 m2 sobre la M-30.

En este contexto, el alcalde ha subrayado que se trata de “una de las tres grandes obras que tenemos en estos momentos en Madrid» y ha destacado que los trabajos responden al objetivo de “minimizar los efectos adversos que se derivan de la ejecución de todas las obras”. Todo ello permitirá que, en la primavera de 2027, “los vecinos de Salamanca y Ciudad Lineal puedan estar definitivamente conectados”, en el marco de lo que ha definido como “la mayor transformación urbana de Madrid desde hace 25 años”.

Durante la visita, Almeida ha comprobado de primera mano el avance de las obras y ha destacado su buena marcha, ya que están cumpliendo la planificación establecida por el Área de Obras y Equipamientos. De hecho, el pasado mes de noviembre, con un mes y medio de antelación, se recuperó el carril de la M-30 que permanecía ocupado, finalizando así las afectaciones diurnas al tráfico, ya que en la actualidad únicamente se producen cortes en horario nocturno.

Los trabajos se centran ahora en la colocación de las vigas transversales, una vez que ya se han instalado los 152 pilotes y las 128 pilas que sostendrán el futuro parque. A día de hoy, ya hay colocadas 34 de las 96 vigas con las que contará la estructura, lo que supone un 35 % del total. De forma paralela, se están colocando las prelosas -piezas que van entre viga y viga-, de las que ya se han instalado 667 de las 3.936 totales, es decir, un 17 % de las proyectadas. La previsión es que a finales de este mes se comience a hormigonar la primera capa de compresión y que a mediados de abril empiecen los trabajos de urbanización sobre la cubierta. Así, la estructura ya está ejecutada en un 60 % y el desarrollo del proyecto en su totalidad es de, aproximadamente, el 35 %.

Un proyecto transformador

Con una longitud de 197 metros, Parque Ventas unirá de manera directa el parque Sancho Dávila, en el lado de Salamanca, y la zona verde situada en el flanco de Ciudad Lineal. De esta manera, se concluye con una brecha urbana entre ambos distritos, mejorando la calidad de vida de los vecinos de la zona. Los trabajos, que suponen una inversión de 78,9 millones de euros, se extenderán hasta la primavera de 2027.

El espacio creado sobre la M-30 se conectará con los márgenes a través de ocho pasarelas y contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos. Además, habrá más de 2.150 m2 de praderas y se instalarán juegos infantiles, equipamientos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura, dos quioscos, fuentes, bancos y papeleras. Asimismo, se dotará al nuevo espacio de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética.

El proyecto no solo supone la creación de un nuevo parque cubriendo la M-30, sino que también incluye importantes mejoras en ambos márgenes que abarcan otros 40.300 m2. Es decir, la superficie total de actuación superará los 56.600 m2. En este sentido, las mejoras en el flanco del distrito de Salamanca están ya ejecutadas en un 50 %, mientras que los trabajos en el lado de Ciudad Lineal acaban de comenzar.

Mejoras en el flanco del distrito de Salamanca

En el parque Sancho Dávila se busca el mínimo impacto, para lo que se ha supeditado el trazado y cimentación de las pasarelas peatonales a la ubicación de los árboles y caminos existentes, que conservan su ubicación. Únicamente, se plantea un acondicionamiento de los caminos para integrarlos con las desembocaduras de las pasarelas y para reparar las zonas erosionadas por la escorrentía, mejorándose su firme.

El itinerario de la calle de Ramón de Aguinaga, que desemboca en la pasarela del mismo nombre, se potencia como acceso principal al nuevo espacio desde la zona suroeste, lo que se lleva a cabo dotando de más anchura a las aceras de esta calle y creando unas nuevas escaleras que conectarán directamente con la actual pasarela de Ramón de Aguinaga sobre la M-30. Por su parte, en el extremo norte del parque de la Fuente del Berro, se remodelarán el parque infantil y el área canina existentes, a lo que se añade la reforma de la calle de Alejandro González y de la plaza de la América Española, que suponen la conexión de la calle Alcalá con el nuevo espacio sobre la M-30. La calle de Alejandro González se reordena para facilitar el tránsito y en la plaza de la América Española, se peatonalizará la parte este del actual anillo de circulación.

Flanco del distrito de Ciudad Lineal

En el lado de Ciudad Lineal, se remodelarán completamente todos los espacios libres que existen entre los bloques de viviendas y la M-30 en el entorno de la calle de Antonio Pirala, donde se reordenará el interior del parque. El objetivo es recuperar un espacio residual en desuso, conectándolo en sus nodos principales con el nuevo espacio que cubrirá la M-30 y mejorando, a su vez, las vías de conexión transversal con el barrio de Ventas. Este flanco contará con un nuevo paseo peatonal cuya anchura se ampliará gradualmente hacia el norte. La zona contará con espacios infantiles, deportivos y para mayores.

El proyecto también incluye el sector situado más al norte del parque Antonio Pirala, que conecta con la calle de Alcalá. Se trata de un espacio estancial a medio camino entre un parque y una plaza que será reorganizado para potenciarlo como espacio de encuentro.