La 7ª Ruta del Garbanzo Madrileño protagoniza la gastronomía de este mes de enero

Llega el momento de disfrutar de un nuevo mes de enero lleno sabor en la Comunidad de Madrid, ya que durante tres fines de semana (9 al 11, del 16 al 18 y del 23 al 25 de enero de 2026) dos decenas de restaurantes de Madrid ciudad y del resto de la Comunidad, que llevarán a sus mesas el peculiar recorrido que ofrecerá la Ruta del Garbanzo Madrileño al alcanzar ahora su sexta edición.

Una cita esperada por al atractivo del binomio perfecto que forman gastronomía y turismo para poner en bandeja esta iniciativa, idea que sembrara años atrás la asociación ‘La Garbancera Madrileña’ y que se ha convertido en uno de los mejores exponentes del logro que representa, tanto en el plano económico como en el turístico, esta apuesta por la recuperación del uso agrario, y más en concreto, por el impulso y fomento del cultivo de la legumbre estrella de esta ruta, una producto cien por cien autóctono y de calidad.

Como ingrediente principal, el garbanzo madrileño, singular por su pequeño tamaño, que aumenta más del doble con la cocción, así como por su tersura y unas sabrosas propiedades que le convierten en producto ideal para la elaboración del tradicional cocido madrileño, compartirá carta y protagonismo con los buenos caldos con los que se maridará, siendo esta otra seña de identidad de esta ruta.

Vinos con denominación de Origen de Madrid que, al igual que el propio garbanzo, estarán también presentes entre los premios que sortearán entre los comensales que se apunten voluntariamente en la aplicación móvil donde podrán indicar su valoración de los menús desguatados, votando los mejores. Todo ello, unido a los precios competitivos con los que se servirán los platos preparados para esta ruta, de modo que resulten accesibles a todos los bolsillos.

Los comensales que participen en la Ruta, podrán registrarse voluntariamente en una aplicación móvil. Y podrán votar la calidad del plato del garbanzo y del vino que hayan tomado. Así mismo, al inscribirse podrán optar a los premios del Sorteo que la Garbancera realizará en el acto de clausura del 30 de enero de 2026.

El primer premio del sorteo para los comensales inscritos consistirá en la entrega de su peso en garbanzos de la garbancera madrileña. El resto de los premios serán donaciones y colaboraciones de empresas colaboradoras con la Ruta del Garbanzo. Más información y participantes en este enlace.

Participan restaurantes de los municipios: ciudad de Madrid, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Villamantilla, Valdemorillo, Colmenar del Arroyo, Villamanta, Villanueva de Perales, Colmenarejo, Quijorna, Navalcarnero, Chapinería, Sevilla la Nueva, El Álamo, Brunete, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada, San Lorenzo de El Escorial, Villaviciosa de Odón, Villanueva del Pardillo, Hoyo de Manzanares, Valdemoro, Navalagamella y Colmenar del Arroyo.

La Garbancera Madrileña

‘La Garbancera Madrileña’ está integrada por los agricultores y ayuntamientos de Brunete, Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Villanueva de Perales, Villamantilla, Villamanta, Quijorna, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Navalagamella, Valdemorillo, Chapinería, Aldea del Fresno, Colmenarejo y Colmenar del Arroyo.

Lo que hace único a este garbanzo es que aumenta más del doble su tamaño tras la cocción, no pierde su piel en el proceso y presenta una untuosidad mantecosa y blanquecina en su interior, que le convierte en el ideal para la elaboración del tradicional cocido madrileño por su tersura y sabrosas propiedades. Unas características desde el punto de vista culinario extraordinarias.

El garbanzo madrileño, que destaca por su pequeño tamaño y color anaranjado, no se debe confundir con el pedrosillano. Se utiliza concretamente para el cocido porque es el plato tradicional de Madrid.