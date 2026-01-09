512 millones de viajeros en bus y 13.7 millones de viajes en BiciMAD: un 2025 histórico para EMT

El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado un año histórico en materia de movilidad sostenible. Durante este pasado año 2025, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) transportaron 512.028.994 viajeros y BiciMAD sumó 13.738.810 viajes. Estas cifras de récord, todavía provisionales, superan con creces los datos globales del año pasado.

En este caso, la demanda de autobuses ha crecido en 37,7 millones de usuarios, lo que supone un incremento del 7,96 % y respecto a BiciMAD, en 3,87 millones de viajes, es decir, un 39,28 % más. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha destacado estas cifras como la mejor prueba de que EMT Madrid se ha consolidado como el principal motor de cambio hacia una movilidad cada vez más sostenible en la capital.

El pasado mes de octubre fue el mes de mayor demanda de viajeros en autobús con 51.078.727 viajeros a bordo, un 10,51 % más que en la misma fecha del año anterior y el día con mayor tirón del año fue el 4 de junio, jornada en la que 1.951.608 usuarios se subieron a bordo de un autobús de EMT Madrid. Además, esta fecha también arroja una cifra significativa, puesto que, en la serie histórica, sólo se ha visto superada en dos ocasiones a lo largo de 2010. Asimismo, si se analiza esta creciente demanda, la clasificación histórica de los días con mayor número de viajeros muestra que tres de los cinco primeros puestos se sitúan en 2025: además del tercer puesto ocupado por el mencionado 4 de junio, el cuarto puesto es para el 9 de octubre (1.947.565 usuarios) y el 7 de octubre se sitúa en el quinto lugar con 1.946.585 viajeros.

Por redes, la flota de autobuses diurnos transportó un total de 497.342.490 usuarios y la nocturna 7.943.062, lo que supone, en ambos casos, una cifra récord desde el año 2007. En cuanto a las líneas universitarias, han acumulado 5.247.026 viajeros en total, mientras que la Exprés Aeropuerto, 1.496.416 viajeros.

En el ranking de líneas más demandadas, sin contar con los servicios especiales prestados por EMT Madrid durante las obras de la línea 6 de Metro, encabeza la lista, por décimo año consecutivo, la línea 34 (Cibeles-Las Águilas) con 10.331.353 usuarios registrados. A continuación, se sitúa la línea 70 (plaza de Castilla-Alsacia) con 8.086.789 viajeros a bordo y después, con cifras muy parecidas, se encuentran la Circular 2 (7.624.672 usuarios) y la Circular 1 (7.591.297).

En cuanto a la distribución por títulos, destaca el uso masivo del abono transporte por parte de los viajeros (421.516.202 en total), siendo el abono normal mensual de 30 días el favorito de los usuarios (194.683.541, incluyendo todas las zonas tarifarias y 122.152.651, tomando solo los datos de la zona A). El uso del abono que más crecimiento experimenta es la tarjeta infantil tanto en la franja que abarca de los 4 a los 7 años como en la que cubre desde esa edad hasta los 14 años, con 12.836.139 viajeros, un aumento de más del 180 %. En lo que se refiere a usuarios de EMT Madrid con billetes sencillos o Metrobús, la cifra es más discreta, si bien alcanza los 68.800.922 viajeros.

Por lo que respecta a bicimad, tampoco deja de crecer el número de viajes en este 2025, en el que la red se ha amplió con cuatro estaciones más. Además del récord global, en 2025 también se produjo el récord diario de viajes tanto en período de gratuidad como fuera de este: en el primer caso, se dio el 8 de septiembre con 66.605 viajes y en el segundo, el 3 de octubre con 61.707 viajes. Asimismo, en el ranking histórico de días con mayor número de viajes, los cinco primeros puestos están ocupados por fechas de este 2025 (8 y 9 de septiembre y 3, 10 y 17 de octubre). En este sentido, octubre fue el mejor mes del año, con 1.640.750 viajes efectuados.

En cuanto a los distritos con mayor número de desanclajes, encabeza la lista Centro, con 2.016.676, seguido de Arganzuela, con 1.483.691 inicios de viaje y Carabanchel, con 1.119.152 desanclajes. Las estaciones con más usos, también por número de desanclajes fueron la 39 (plaza de la Cebada), en la que comenzaron 108.787 viajes, seguidas por la 222 (Eugenio Caxes-Antonio López) y la 53 (plaza de Lavapiés), con 85.303 y 82.341 desanclajes, respectivamente.

El año 2025, excepcional en todos los sentidos

Además de por las desgranadas cifras históricas, 2025 ha sido un año excepcional para la empresa municipal tanto por los distintos acontecimientos extraordinarios que lo han marcado como por el impacto de sus proyectos en la descarbonización de la ciudad y, por extensión, en la ciudadanía.

En el primer caso, dos acontecimientos insólitos en la movilidad madrileña han puesto de manifiesto la solidez y la capacidad de adaptación del servicio de bus de EMT Madrid. Durante más de seis meses del año, EMT Madrid se enfrentó a un reto sin precedentes: cubrir el cierre de la línea 6 de Metro, la más utilizada históricamente de la red del suburbano, con una serie de servicios especiales en autobús que requirieron de un despliegue humano, logístico y material inédito en la empresa municipal y que concluyeron con más de 22 millones de viajeros transportados en estos autobuses. Asimismo, durante el apagón eléctrico masivo del pasado 28 de abril, los autobuses de la empresa municipal prestaron servicio de forma ininterrumpida y, además, EMT Madrid puso en marcha, en tiempo récord, distintos refuerzos de sus líneas a estaciones y aeropuerto para poder transportar a las personas que no habían podido volver a sus casas.

En cuanto a efectivos, durante 2025, se contrataron 478 profesionales como nuevo personal de conducción, una cifra histórica con la que se ha tratado de dar respuesta a los desafíos de la movilidad del pasado año. La identificación de EMT Madrid con la capital también se ha visto reflejada en las distintas campañas llevadas a cabo por la empresa municipal para acercar sus servicios a la ciudadanía y contextualizarlos en Madrid, como la celebración de San Isidro y de la Semana Europea de la Movilidad o el lanzamiento del proyecto Educabús.

Por su parte, en 2025 y con la sostenibilidad como eje transversal de sus políticas y acciones, EMT Madrid continuó cumpliendo con sus objetivos de descarbonización con acciones como la circulación diaria de los 462 autobuses cero emisiones con los que cuenta en su flota, la inauguración del hub de movilidad sostenible de plaza de España o el proyecto piloto del bus 100 % autónomo y conectado que circuló durante parte de los meses de septiembre y octubre por la Casa de Campo.