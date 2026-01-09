Inverfest regresa a Madrid con artistas como Abraham Mateo, Ismael Serrano, Luz Casal, Zenet  y Sara Socas

Inverfest da nombre al ciclo de conciertos de invierno que Madrid organiza todos los años durante los meses de enero, febrero y marzo para celebrar la entrada del nuevo año. Tras el éxito de las pasadas ediciones (90.000 asistentes y 41 «todo vendido») regresa con su duodécima edición con propuestas musicales para todos los gustos repartidas en varios espacios de la ciudad. Entre las actuaciones confirmadas se encuentran los artistas Valeria Castro y J Abecia.

Inverfest es el ciclo donde se estrenan giras y trabajos discográficos que anticipan el panorama musical del año entrante. Durante varias semanas se suben al escenario grandes grupos que engloban el cabaret, la música sinfónica, el flamenco y los sonidos más rockeros. La programación de conciertos del festival se reparte en varios locales y salas madrileñas entre los que se encuentran espacios como el Teatro Circo Price, La Riviera, Movistar Arena o Conde Duque.

El mes de enero cuenta con numerosas actuaciones empezando el 3 de enero en el Movistar Arena con el concierto Destripando la historia de la mano de los creadores de contenido Pascu y Rodri. Grupos y artistas como Ariel Rot (Teatro Eslava. 8 enero), Valeria Castro (Movistar Arena. 9 enero), Abraham Mateo (Movistar Arena. 11 enero), Morgan (La Riviera. 16 enero), Luz Casal (Movistar Arena. 17 enero), Ismael Serrano (Teatro Circo Price. 17 enero), Eladio y Los Seres Queridos (El Sol. 22 enero), Bebe (Teatro Circo Price. 23 enero), Sexy Zebras (Movistar Arena. 24 enero), Violeta (Teatro Circo Price. 25 enero), Zenet (Teatro Circo Price. 28 enero), María Peláe (Teatro Circo Price. 28 enero) o The New Raemon (Sala Villanos. 30 enero), entre muchos otros, completan la programación de enero.

En febrero comienzan las actuaciones el día 1 de la mano de La Bien Querida (La Riviera), JJ Machuca (Sala Villanos) y Ángeles Toledano (Teatro Circo Price). El ciclo continúa con conciertos a cargo de bandas y artistas como Israel Fernández (Teatro Circo Price. 3 febrero), Hinds (La Riviera. 5 febrero), Quique González (Teatro Circo Price. 6 y 7 febrero), Sara Socas (El Sol. 8 febrero), Natalia Lacunza (La Riviera. 12 febrero), 091 (La Riviera. 14 febrero), y Raúl Querido + Pálida Tez (El Sol. 15 febrero), entre otros.

El mes de marzo se podrá escuchar en directo al proyecto liderado por Iñaki Uoho y Jaime Moreno Uoho en la Sala But el día 6. Por su parte, la sala El Sol acogerá el 14 de marzo en concierto al quinteto donostiarra NØGEN y la banda donostiarra SÜNE.