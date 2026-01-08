Muere una mujer de 100 años tras atragantarse en un restaurante de Latina (Madrid)

Un almuerzo familiar terminó en tragedia el pasado lunes, 5 de enero, en el barrio de Batán, en el distrito madrileño de Latina. Una mujer centenaria perdió la vida tras sufrir una asfixia accidental por ingesta de alimento en un local de comida china ubicado en las inmediaciones de la calle de Villamanín.

El suceso se desencadenó minutos antes de las 3 de la tarde. La víctima, que se encontraba en el establecimiento acompañada por sus allegados, comenzó a presentar síntomas de asfixia tras atragantarse con un fragmento de comida. Ante la situación, los familiares contactaron de inmediato con los servicios de emergencia. Hasta el punto del incidente se desplazó una unidad de SAMUR-Protección Civil. A su llegada, los facultativos comprobaron que la mujer de 100 años ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios procedieron a realizar maniobras de reanimación avanzada y lograron extraer restos de comida que obstruían sus vías respiratorias; sin embargo, tras varios intentos infructuosos, finalmente confirmaron el fallecimiento en el propio local.

Procedimiento judicial

El cuerpo de la mujer permaneció en el interior del restaurante durante varias horas bajo custodia policial. No fue hasta media tarde cuando el médico forense autorizó el levantamiento del cadáver. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML), donde la práctica de la autopsia determinará las causas exactas de la muerte de forma oficial.