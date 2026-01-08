Dos jóvenes heridos graves en una reyerta a cuchilladas en Carabanchel

Un violento enfrentamiento en el distrito madrileño de Carabanchel ha dejado a dos jóvenes de 25 años de edad heridos de diversa gravedad por arma blanca. Los hechos han ocurrido alrededor de las 23:00 horas de este miércoles, 7 de enero, en la confluencia de las calles Víctor Manuel III y Alcatraz, donde se inició una reyerta en la que participaron varios jóvenes de origen chino.

El herido de mayor consideración es un joven de 25 años que presentaba una herida profunda de arma blanca localizada entre la nuca y la cara, provocándole un corte de gran extensión en el rostro. Sanitarios de SAMUR-Protección Civil atendieron a la víctima en el lugar, comprobando que se encontraba hemodinámicamente inestable debido a la severidad del traumatismo craneoencefálico y facial. Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia con pronóstico grave a un centro hospitalario.

Poco después, los servicios de emergencia localizaron a una segunda víctima en un domicilio cercano de la calle Eusebio Morán. Se trata de otro joven de edad similar con cortes en un brazo, la cara y la cabeza. Aunque su estado era de menor gravedad que el del primer herido, también requirió asistencia médica y su posterior traslado al hospital para tratar las heridas sufridas en el cráneo y el hombro.

Investigación en curso

La Policía Nacional ha asumido la investigación del suceso para determinar las responsabilidades de los implicados. Las primeras pesquisas apuntan a que el grupo de jóvenes involucrados es de origen chino y se analiza la posibilidad de que el ataque sea una represalia, ya que horas antes se habría producido otra pelea entre ciudadanos de la misma nacionalidad en la zona.

Los agentes de la Policía Nacional se encuentran actualmente recabando testimonios de testigos y analizando la secuencia de los hechos para esclarecer las causas exactas del enfrentamiento, lo que presumiblemente se sabrá en las próximas horas o días.