Madrid abre una nueva línea de estudio centrada en la salud femenina en menopausia

La Comunidad de Madrid ha abierto una nueva línea de investigación pionera en nutrición de precisión centrada en la salud femenina, para mejorar la calidad de vida durante la menopausia y disminuir los síntomas asociados a esta etapa. Esta iniciativa, denominada FemHealth, está coordinada por Precision for Health, la primera empresa spin-off impulsada por el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Nutrición de la capital.

El proyecto va a integrar por primera vez tecnologías y conocimientos de vanguardia en genética, epigenética, metabolómica y análisis de microbiota con la vista puesta en la atención integral de la mujer. Está liderado por el equipo de Oncología Molecular del propio IMDEA, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y EnjoytHealth, empresa dedicada al asesoramiento personalizado en la prevención terapéutica.

El estudio comienza con el diseño e implementación de un conjunto integral de herramientas de diagnóstico, junto con análisis de microbiota intestinal, para identificar con precisión los perfiles biológicos en fase menopáusica. Así, se realizará un análisis centrado en las diferencias clave en los perfiles entre mujeres en esta situación y en edad fértil para entender mejor cómo estos factores influyen en los síntomas y la respuesta a diferentes dietas.

A partir de ahí, se desarrollará un algoritmo validado por expertos en nutrición que va a proporcionar recomendaciones dietéticas precisas y personalizadas, basadas en el análisis integral de los datos ya recopilados. A través de una plataforma digital, el proyecto será capaz de generar un Informe Personalizado Integral que reúna todos los datos recogidos para formular un plan de nutrición terapéutico adaptado.

La interacción entre los factores genéticos y el estilo de vida individual refleja que las intervenciones para mejorar los síntomas menopáusicos deben ser personalizadas. El hormonal es uno de los principales cambios fisiológicos asociados y el principal responsable de una sintomatología imprevisible y variable que viene determinada principalmente por el nivel genético, así como por la microbiota. En este contexto, la nutrición juega un papel fundamental en la prevención y tratamiento por la capacidad que tienen los nutrientes para modular dianas moleculares específicas.

En esta idea de nutrición terapéutica personalizada como solución, la atención integral de las mujeres implica la optimización del estilo de vida (atención a la dieta y la actividad física, la reducción del consumo de alcohol y no tabaquismo) y el tratamiento de otros factores de riesgo de enfermedades crónicas.