Exhibiciones, bendición animal, desfile de mascotas y mercadillo solidario protagonizan las fiestas de San Antón 2026 (programación completa)

La Junta Municipal de Centro celebrará los festejos en honor a San Antón del 16 al 18 de enero de 2026 con una programación que llenará las calles de tradición, ambiente festivo y encuentros entre los vecinos. Este año, el pregón correrá a cargo de Luis Natalio Royo, director territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Madrid, una entidad muy vinculada a la vida del distrito de Centro y a la historia de la capital.

Las actividades comenzarán el viernes 16 en el Palacio de Cibeles y estarán dedicadas a la ONCE. A las 17:15 h, tendrá lugar la actuación musical de Marilia, integrante de la formación Ella Baila Sola. A continuación, a las 18:00 h tendrá lugar el pregón y desde las 18:30 h, se desarrollarán talleres y juegos consistentes en un circuito de movilidad con bastón y perro guía y actividades adaptadas, con el objetivo de dar a conocer la labor que desempeña esta organización para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, promoviendo la inclusión, la autonomía personal y la igualdad de oportunidades.

El programa continuará el sábado 17, jornada central de la festividad, con la bendición de los animales a las 10:00 h y la misa mayor, a las 12:00 h, en la iglesia de San Antón, donde se celebrará otra eucaristía a las 19:00 h. Todas las celebraciones eucarísticas podrán seguirse en directo por streaming a través de la web oficial de San Antón 2026. A las 17:00 h, tendrán lugar las tradicionales vueltas de San Antón, que recorrerán las inmediaciones del templo y contarán con la asistencia del concejal del distrito.

Paralelamente, el Palacio de Cibeles ofrecerá una amplia programación con exhibiciones de unidades caninas de Policía Municipal, Guardia Civil, Policía Nacional, el Centro Militar Canino de la Defensa, la Fundación Roncescan, así como talleres infantiles y una demostración conjunta de DogCity y Asr Animal Soul Rescue.

Por su parte, el Centro de Protección Animal de Madrid Salud (carretera Barrio de la Fortuna, 33) celebrará una jornada de puertas abiertas de 9:30 a 14:30 h, con dos pases -a las 10:00 h y a las 12:00 h- que requieren inscripción previa en msvoluntarioscpa@madrid.es antes del 14 de enero a las 12:00 h.

Programación San Antón 2026

MARTES 13 A DOMINGO 18 DE ENERO Iglesia de San Antón C/ Hortaleza, 63

10:00 a 20:00 h – Venta de panecillos.

VIERNES 16 DE ENERO – Palacio de Cibeles (Conociendo a la ONCE) C/ Montalbán, 1

17:00 h – Apertura de puertas.

– Apertura de puertas. 17:15 a 17:45 h – Actuación musical de Marilia de Ella Baila Sola.

– Actuación musical de Marilia de Ella Baila Sola. 18:00 h – Pregón a cargo de D. Luis Natalio Royo (ONCE).

– Pregón a cargo de D. Luis Natalio Royo (ONCE). 18:30 h – Circuito de movilidad con bastón y perro guía (ONCE).

– Circuito de movilidad con bastón y perro guía (ONCE). 19:30 h – Juegos lúdicos de materiales adaptados a personas con discapacidad (ONCE).

SÁBADO 17 DE ENERO

Iglesia de San Antón C/ Hortaleza, 63

10:00 a 20:00 h – Bendición de los animales.

– Bendición de los animales. 12:00 h – Misa Mayor.

– Misa Mayor. Tarde – Misas a las 13:00, 16:00 y 18:00 h.

– Misas a las 13:00, 16:00 y 18:00 h. 17:00 h – VUELTAS DE SAN ANTÓN: Itinerario: C/ Hortaleza, Travesía de San Mateo, C/ San Mateo, C/ Fuencarral, C/ Hernán Cortés.

– Itinerario: C/ Hortaleza, Travesía de San Mateo, C/ San Mateo, C/ Fuencarral, C/ Hernán Cortés. 19:00 h – Misa Solemne.

* Todas las misas disponibles en streaming en www.sananton.net

Palacio de Cibeles C/ Montalbán, 1

10:00 h – Apertura de puertas.

– Apertura de puertas. 11:00 h – Exhibición Unidad Canina Policía Municipal de Madrid.

– Exhibición Unidad Canina Policía Municipal de Madrid. 12:00 h – Exhibición Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

– Exhibición Servicio Cinológico de la Guardia Civil. 13:00 h – Exhibición Unidad Canina de la Policía Nacional.

– Exhibición Unidad Canina de la Policía Nacional. 17:00 h – Exhibición del Centro Militar Canino de la Defensa.

– Exhibición del Centro Militar Canino de la Defensa. 18:00 h – Exhibición de la Fundación Roncescan (Perros de ayuda y asistencia).

– Exhibición de la Fundación Roncescan (Perros de ayuda y asistencia). 18:30 h – Talleres Infantiles.

– Talleres Infantiles. 19:15 h – Exhibición de DogCity y Asr Animal Soul Rescue.

Centro de Protección Animal (CPA) – Madrid Salud – Carretera Barrio de la Fortuna, 33 (Salida 30 M-40)

09:30 a 14:30 h – Jornada de puertas abiertas: Charla, visita e interacción canina. Inscripción Necesaria: Enviar correo a msvoluntarioscpa@madrid.es antes del 14 de enero a las 12:00 h. Asunto: “CPA puertas abiertas”. Indicar turno (10:00 o 12:00) y número de asistentes.

DOMINGO 18 DE ENERO

Palacio de Cibeles

10:00 h – Apertura de puertas.

– Apertura de puertas. 11:00 h – Talleres Infantiles.

– Talleres Infantiles. 12:00 h – Actividad familiar.

– Actividad familiar. 13:00 h – Exhibición Fundación Roncescan.

