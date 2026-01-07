Aplazado el inicio del cierre parcial en la Línea 6 de Metro

El calendario de las obras de modernización de la red de Metro ha sufrido una modificación de última hora. La Comunidad de Madrid ha confirmado que el adelanto del cierre nocturno en la Línea 6, previsto inicialmente para esta semana, se ha aplazado finalmente hasta el próximo domingo 11 de enero. A partir de esa jornada, el suburbano finalizará el servicio a las 23:00 horas de domingo a jueves. Los viernes y sábados, coincidiendo con los tramos de mayor demanda, se mantendrá el horario de cierre habitual de las 01:30 horas.

Esta medida operativa es necesaria para ejecutar la segunda fase del proyecto de automatización de la «Circular». Tras concluir la remodelación integral del arco este, entre Legazpi y Moncloa, la compañía comienza ahora la instalación de puertas de andén en las 28 estaciones de la línea. Los trabajos abarcarán un total de 70 andenes y 6,4 kilómetros de infraestructura.

El objetivo principal de estas mamparas transparentes es separar físicamente el espacio de espera de los viajeros de la zona de circulación de los trenes. Según Metro de Madrid, este sistema garantiza una entrada al vehículo sin riesgos y de manera ordenada, además de asegurar el bloqueo del acceso no autorizado a los túneles y preservar la limpieza de las vías.

Mejoras en la capacidad y experiencia del viajero

Desde el punto de vista técnico, la implantación de estas puertas permitirá optimizar el rendimiento de la línea:

Aumento de frecuencia : Se podrá incrementar la velocidad de llegada de los convoyes, permitiendo poner en circulación un tren hasta cada dos minutos.

: Se podrá incrementar la velocidad de llegada de los convoyes, permitiendo poner en circulación un tren hasta cada dos minutos. Información en tiempo real : Las estructuras contarán con pantallas LED integradas en la parte superior que mostrarán tiempos de espera, planos y avisos de incidencias.

: Las estructuras contarán con pantallas LED integradas en la parte superior que mostrarán tiempos de espera, planos y avisos de incidencias. Señalización inteligente : El sistema utilizará distintos colores para que el usuario sepa en qué puerta situarse para acceder correctamente al vagón.

: El sistema utilizará distintos colores para que el usuario sepa en qué puerta situarse para acceder correctamente al vagón. Seguridad avanzada: Las puertas dispondrán de elementos anti-atrapamiento, barras de seguridad y estarán fabricadas con componentes anti-vandálicos.

Plan de movilidad alternativo

Para minimizar las molestias causadas por el nuevo horario nocturno, la Comunidad de Madrid garantizará la movilidad de los usuarios afectados. Un servicio sustitutivo gratuito de autobuses realizará el recorrido completo de la Línea 6 en superficie. Estos vehículos operarán en la franja horaria comprendida entre las 23:00 y las 01:30 horas los días de cierre anticipado.

La instalación de este equipamiento es un proceso complejo que no solo requiere la ubicación física de las puertas, sino también intervenciones profundas en los sistemas de señalización ferroviaria, energía y comunicaciones con el Puesto de Control.