Madrid ha realizado ya más de 5.800 actuaciones a través de su Oficina en Bruselas para reforzar su presencia en la UE

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo 5.874 actuaciones en los últimos cuatro años a través de su Oficina en Bruselas. El Gobierno regional ha renovado el convenio que regula su presencia en la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), lo que permitirá mantener este servicio hasta 2029.

Este espacio, ubicado desde el 1 de abril de 2018 en la sede de la REPER, en el Boulevard du Régent 52 de Bruselas, desarrolla una amplia actividad que abarca la organización de foros y reuniones, el seguimiento de encuentros institucionales y la prestación de información especializada y asesoramiento sobre iniciativas, instituciones y principales líneas de actuación de la Unión Europea de interés para el desarrollo de las políticas regionales.

Asimismo, la Oficina presta apoyo a las distintas consejerías y a la Dirección General competente mediante la atención de consultas, la gestión de asuntos estratégicos y técnicos, la elaboración de documentación, la búsqueda de socios europeos y la facilitación de la participación de entidades madrileñas en iniciativas financiadas con fondos comunitarios.

Este centro se ha consolidado como un instrumento esencial para reforzar la presencia de la Comunidad de Madrid en el ámbito europeo y para la identificación y selección de proyectos comunitarios de interés para ciudadanos, empresas e instituciones madrileñas. Entre ellos destacan EDIH–Madrid Region (programa Digital Europe), Partnerships for Regional Innovation (PRI) y RIV-Circular (Horizon Europe) de la Comisión Europea, y el RegHub, iniciativa del Comité Europeo de las Regiones.

Su presencia estable en Bruselas ha contribuido a dinamizar la proyección regional en el entorno europeo y facilitar el acceso a financiación comunitaria. El elevado volumen de actuaciones desarrolladas a lo largo de los últimos años pone de manifiesto la relevancia estratégica de esta Oficina como herramienta de representación institucional y defensa de los intereses de la región en la capital europea.