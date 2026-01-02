Una danza aérea, un espectáculo piromusical, el mago Jorge Blass, 15 carrozas y más de 2.100 acompañantes, así será la Cabalgata central de Reyes Magos 2026 de Madrid

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, acompañada de los emisarios reales, ha presentado hoy la cabalgata de Reyes 2026 en la biblioteca del Senado, una emblemática sala de estilo neogótico que destaca por su extraordinario fondo bibliográfico, integrado por más de 340.000 volúmenes de monografías y revistas especializadas.

El espacio ha sido elegido no solo porque encarna la vocación de custodiar y transmitir a las generaciones futuras una parte esencial de la historia y el saber colectivo de España, sino también porque refuerza el mensaje central de la cabalgata: una celebración del conocimiento, la educación y el saber compartido.

Rivera de la Cruz ha desvelado algunos detalles de esta esperada cita con Sus Majestades, cuyo lema es ‘El saber compartido’, que invita a realizar un viaje muy especial junto a los tres hombres sabios, un recorrido para celebrar la curiosidad, las ganas de aprender y el deseo de entender el mundo. El desfile se concibe como una travesía simbólica por el conocimiento y es también un homenaje, tanto a los Reyes Magos, guardianes de antiguos saberes, como a quienes hoy continúan su legado: personas que, en las aulas o en la vida cotidiana, iluminan y acompañan desde la infancia, enseñando a pensar, preguntar y mirar la realidad con nuevos ojos.

Junto a las de Sus Majestades, formarán el desfile otras 12 carrozas acompañadas por tres compañías internacionales y siete nacionales La comitiva estará formada por alrededor de 2.100 personas y se repartirán 1.200 kilogramos de caramelos.

Una comitiva internacional que iluminará la ciudad

Además de las tres imponentes carrozas reales, que seguro deslumbrarán a su paso, la cabalgata de Reyes arrancará con una composición escénica en movimiento que da vida a la estrella de Oriente, protagonista del inicio del desfile. Una gran figura luminosa, acompañada de constelaciones y ángeles custodios, creará un universo poético y celestial que guiará de forma simbólica a la cabalgata, marcando con luz y movimiento el comienzo de la noche más mágica del año. Tras ella, abanderados, cientos de pajes, espectáculos y grandes elementos escénicos llenarán de color y emoción el corazón de Madrid.

La literatura también tendrá un papel destacado con una propuesta que convertirá la calle en una gran biblioteca andante. Personajes universales como Don Quijote, figuras inspiradas en los mundos de Julio Verne, poetas y héroes literarios desfilarán ante el público para celebrar el placer de la lectura y el poder transformador de las historias que han marcado la imaginación desde la infancia. Esta comitiva estará acompañada por la música de Swing Engine Marching Band, que aportará ritmo y alegría y recordará que cada libro es una aventura compartida, una puerta a nuevos mundos.

Banderas, percusiones y trompetas anunciarán la llegada de la comitiva. Desde Wisconsin (Estados Unidos), Wallof Sound Marching Band llegará a Madrid desplegando una coreografía sonora que es también una celebración de la música como lenguaje universal.

A lo largo del recorrido, aparecerá un séquito de gran fuerza visual inspirado en el cosmos y en la curiosidad humana. Grandes figuras celestes y pájaros luminosos avanzarán junto a planetas y constelaciones en movimiento que recuerdan que el conocimiento no es un destino, sino un viaje infinito hacia el asombro y el deseo de aprender.

En esta gran comparsa, conformada por alrededor de 2.100 personas, participarán siete compañías nacionales y otras tres internacionales y más de 250 pajes reales, unidos para tejer la trama de una noche única. Desde las carrozas de los Reyes Magos se repartirán 1.200 kilos de caramelos a lo largo del recorrido.

Circo, magia, danza y espectáculo piromusical en Cibeles

Además del desfile, que dará comienzo en el paseo de la Castellana a las 18:00 h, el circo, la magia y la danza serán los protagonistas en el escenario del Palacio de Cibeles hasta la llegada de las carrozas y el discurso de los Reyes Magos, previsto para poco antes de las 21:00 h.

Además, el elenco de Teatro Circo Price ofrecerá un fragmento de su espectáculo Sueña Despierto, dirigido por Juan Luis Iborra. Después, el cuerpo de baile de la cabalgata, bajo la dirección de Nuria Castejón, presentará una coreografía creada especialmente para esta ocasión. Como cierre artístico previo a la llegada de Sus Majestades, el prestigioso mago Jorge Blass sorprenderá al público con un espectáculo concebido en exclusiva para esta celebración. Tras los discursos de los Reyes Magos, un impresionante espectáculo piromusical pondrá el broche de oro a la cabalgata de Reyes 2026.

Una cabalgata accesible y solidaria

Para que todas las personas puedan disfrutar de la visita de Sus Majestades a lo largo del recorrido, se han previsto cinco zonas acotadas y señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad. Estas zonas están reservadas para personas con discapacidad, especialmente en silla de ruedas y con movilidad reducida, que no puedan acceder al resto de asientos en grada. Estos espacios reservados se encuentran situados siempre en el lado derecho del recorrido, siguiendo el sentido del desfile en la plaza de San Juan de la Cruz, la plaza del Doctor Marañón, la glorieta de Emilio Castelar y la plaza de Colón. También se pondrá a disposición de las personas que lo soliciten, por orden de llegada hasta completar el aforo, equipos de accesibilidad de contenidos (audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias).

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid mantiene el compromiso con el reparto solidario de asientos frente al Palacio de Cibeles a través de invitaciones a entidades sociales y asociaciones para el acceso prioritario de niños hospitalizados, menores en acogida y personas con discapacidad. Toda la información está disponible en la web de Navidad.

Patrocinadores