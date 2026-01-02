El acusado de empujar a una mujer desde un 11º piso en Nochevieja en Villaverde era el arrendador

El hombre de 45 años de edad y de nacionalidad nigeriana, detenido como presunto responsable de un delito de homicidio al empujar mortalmente al vacío el pasado 31 de diciembre a mujer de 26 años de edad y nacionalidad española de origen peruano, era compañero de piso y arrendador de la vivienda ubicada en el distrito madrileño de Villaverde.

El arresto se produjo en un undécimo piso en el número 7 de la calle de la Santa Escolástica. Los hechos se desencadenaron durante la madrugada de la última jornada del año. Fue entonces cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer que se había precipitado al vacío en circunstancias que levantaron sospechas inmediatas entre los agentes desplazados al lugar.

Investigación y análisis científico

Tras el suceso, especialistas del grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica realizaron una exhaustiva Inspección Técnico Policial en el escenario del hallazgo. Gracias a las pruebas recabadas y a las diversas averiguaciones efectuadas por los investigadores, la Policía logró identificar y localizar al presunto responsable.

El detenido fue acusado de un presunto delito de homicidio, tras determinarse indicios de criminalidad en la caída de la víctima. Aunque al principio se investigaba si eran pareja, dado que los vecinos habían señalado la existencia entre ellos de una relación sentimental muy conflictiva y con continuas disputas, finalmente se ha concluido que el detenido era meramente arrendador y compañero de piso de la víctima. La investigación aún permanece abierta.

Así lo ha confirmado este viernes, 2 de enero, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras acudir a Carabanchel para conocer de primera mano el incendio que ha acabado con la vida esta noche de una mujer de 90 años y sus dos hijos de 56 y 66 años: «hay una persona detenida, es el arrendador de la vivienda y no consta ningún tipo de relación que nos haga en estos momentos poder situar este posible homicidio como una cuestión de violencia de género».