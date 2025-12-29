El ocio nocturno prevé los 217 millones de euros de recaudación en una Nochevieja marcada por el lleno técnico

La industria de la noche se prepara para una de sus jornadas más rentables del calendario. Según el informe de previsiones elaborado por España Noche y Coca-Cola, la facturación prevista para esta Nochevieja alcanzará los 216,8 millones de euros, lo que supone un ligero crecimiento del 0,4 % en comparación con las cifras obtenidas el pasado año.

Este balance refleja una etapa de consolidación y equilibrio financiero para los empresarios del espectáculo. Los datos indican que la práctica totalidad de los locales (un 96 %) mantendrá su actividad durante la última madrugada del año, con un 66,4 % de los propietarios confiando en igualar o incluso mejorar sus ingresos previos.

Auge de la reserva anticipada

Una de las claves de esta campaña ha sido el éxito de la comercialización digital. Los establecimientos que operan con sistemas de venta en línea han visto cómo las reservas a precio reducido crecían del 56 % al 63 %. Esta planificación ha provocado que casi tres de cada diez locales cuelguen el cartel de «completo» antes de iniciar la sesión.

Radiografía del público y el empleo

La afluencia estimada superará los seis millones de asistentes, distribuidos en una red de 16.500 recintos operativos. El perfil de los clientes es eminentemente joven, segmentado en dos grandes grupos:

Generación Z y menores de 30: Representan más del 50 % de los asistentes.

Representan más del 50 % de los asistentes. Segmento de 30 a 40 años: Suponen el 42 % del público previsto para la gran cita nocturna.

En lo que respecta al impacto laboral, el dinamismo de estas fechas festivas se traduce en una fuerte inyección de puestos de trabajo. Solo durante el periodo navideño, se estima que el sector habrá propiciado la creación de 44.877 empleos, reforzando su papel como motor económico estacional.