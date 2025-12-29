Las enfermeras del Teatro de la Salud reciben un reconocimiento de la Coordinadora Infanto‑Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas

Las enfermeras responsables del Teatro de la Salud, Marisa Gascón y Concha Párraga, han sido reconocidas por la Coordinadora Infanto-Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas. La actividad, desarrollada por profesionales de la Dirección Asistencial Sureste de Atención Primaria, se realiza desde 2009 y está dirigida a la población infantil del distrito.

A través de representaciones adaptadas a cada etapa de desarrollo, las profesionales promueven hábitos de vida saludables, fomentan la educación para la salud y abordan temas de interés actual. La iniciativa se desarrolla en colaboración con diversos agentes comunitarios, entre ellos la Biblioteca Municipal, diferentes centros de salud del distrito y entidades participantes en el Día de la Infancia, y está plenamente consolidada como una actividad de referencia en promoción de la salud en el ámbito local.

El premio, entregado por la Coordinadora Infanto‑Juvenil, es concedido por jóvenes que forman parte de las asociaciones que integran esta entidad, que fue creada en 1989 con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto de los recursos sociales y educativos del barrio.

Con este reconocimiento, la comunidad de Vallecas pone en valor la dedicación, creatividad y compromiso de las enfermeras que, a través del Teatro de la Salud, contribuyen desde hace más de 15 años al bienestar y la educación sanitaria de la población infantil.