Detenidos tres peligrosos fugitivos en Madrid tras tirotear a un hombre en Bélgica

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas de origen magrebí por su presunta implicación en una tentativa de homicidio ocurrida en Bélgica. Los arrestos, realizados en el distrito madrileño de Salamanca, sucedieron apenas 72 horas después de los hechos y tras la orden urgente de detención emitida por las autoridades belgas contra uno de los fugitivos implicados.

Los hechos ocurrieron el pasado día 15 de diciembre en la ciudad belga de Genk donde los arrestados dispararon con arma de fuego a la víctima con la clara intención de causarle la muerte, quedando en estado crítico por lesiones causadas. Tras el ataque, los tres implicados huyeron a bordo del vehículo propiedad de la madre de dos de ellos con la intención de llegar a Algeciras, donde pretendían embarcar con destino a Marruecos

Poco después de los hechos, las autoridades belgas pusieron en conocimiento de la Policía Nacional su posible presencia en España por lo que se iniciaron las labores de investigación para su localización, teniendo en cuenta su potencial riesgo al ser extremadamente violentos y poder ir armados. Fruto de las gestiones, los agentes localizaron a los tres implicados en el madrileño distrito de Salamanca donde fueron detenidos.