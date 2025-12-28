Madrid refuerza el programa Pueblos con Vida con 7 millones de euros

La Comunidad de Madrid ha destinado 23 millones de euros en los dos últimos años y, en el marco del programa Pueblos con Vida, a la ejecución de 136 actuaciones de embellecimiento de las vías principales y entornos urbanos de los municipios con menos de 20.000 habitantes. En esta línea, el Consejo de Gobierno ha aprobado, en su última reunión, una nueva dotación de 7 millones de euros para mantener estas ayudas en el ejercicio 2026.

Los proyectos subvencionados abarcan la renovación de calles y plazas, la rehabilitación de fachadas y cubiertas de edificios públicos, la mejora de zonas verdes urbanas, la adquisición de mobiliario urbano y medidas de soterramiento de redes eléctricas, de telefonía o pasos ferroviarios.

Entre las localidades que ya se han beneficiado de este programa figuran Rozas de Puerto Real, con la construcción y reforma de varias áreas recreativas; Puentes Viejas, donde se ha actuado en su casco histórico; Garganta de los Montes, con la remodelación de la calle principal San Isidro y su entorno; y Villamanta, donde se ha renovado la Plaza Mayor.

Próximamente, están previstas nuevas intervenciones como el soterramiento de redes eléctricas en Brunete, la creación de una senda peatonal y espacios verdes en Batres, o la modernización de la Casa Consistorial de Belmonte de Tajo y de la plaza del antiguo colegio en Los Molinos.

Estas ayudas se enmarcan en el programa del Ejecutivo autonómico Pueblos con Vida, un plan con 13 medidas para revitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes. Entre sus objetivos destacan fijar población y atraer vecinos, impulsar el desarrollo económico y el turismo, contribuir al reequilibrio territorial y reforzar los servicios públicos.