Madrid destinará 7 millones de euros a un contrato de auscultación y supervisión geotécnica de la Línea 7B de Metro

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la licitación de un contrato por importe de 7.061.782 euros para la realización de trabajos de auscultación, supervisión geotécnica, control y consultoría en las infraestructuras ferroviarias gestionadas por la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo. La actuación se centra, principalmente, en la Línea 7B de Metro, aunque el alcance del acuerdo permite intervenir en cualquier otro tramo de la red ante posibles incidencias.

Asimismo, el documento, con vigencia de cuatro años, incluye la ejecución de estudios hidrogeológicos asociados a la construcción de estaciones de las ampliaciones del suburbano, tanto las ya finalizadas, como la de la línea 3 (L3), como las que se encuentran actualmente en desarrollo. Entre estas últimas figuran la prolongación de la línea 5 (L5), desde Alameda de Osuna hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez–Madrid Bajaras, como la 11 que contempla cinco estaciones, dos de nueva creación, Comillas y Madrid Río, y tres de enlace: Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

Estos trabajos permiten mejorar la calidad, fiabilidad y seguridad de las infraestructuras del suburbano mediante una monitorización continua, al tiempo que contribuyen a una gestión más eficiente del mantenimiento de la vía y del material rodante. Las medidas de seguimiento previstas están alineadas con el Plan Integral de Actuaciones de la Línea 7B, cuya reapertura tuvo lugar el pasado 22 de noviembre.

En la actualidad, el Ejecutivo autonómico cuenta con 500 instrumentos de control distribuidos en el ámbito de actuación y con cuatro Estaciones Totales Robóticas (ETR) que registran datos con una periodicidad de 15 minutos, lo que permite una supervisión permanente del comportamiento de las infraestructuras.