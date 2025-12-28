Un conductor en sentido contrario deja 6 heridos graves en Madrid

Un gravísimo accidente de tráfico se ha cobrado seis heridos de diversa consideración durante la madrugada de este domingo, 28 de diciembre, en la carretera M-506. El siniestro ha tenido lugar alrededor de las 01:30 horas a la altura del kilómetro 8,500, en el término municipal de Alcorcón, cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario ha colisionado frontalmente contra otro turismo.

Como consecuencia del violento impacto, los seis ocupantes de ambos vehículos han resultado heridos. Según han informado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, en uno de los turismos viajaban cuatro personas, mientras que en el otro se encontraban dos ocupantes que sufrieron la peor parte del choque.

Rescate y asistencia sanitaria

Efectivos de los Bomberos de Alcorcón han tenido que intervenir de urgencia para liberar a los dos ocupantes del vehículo que quedó más dañado, ya que habían quedado atrapados en el habitáculo tras la deformación del coche. Por su parte, el personal sanitario del SUMMA 112 ha atendido a las seis víctimas en el lugar del accidente:

Dos heridos graves: Los dos ocupantes rescatados por los bomberos, quienes tras ser estabilizados han sido trasladados a centros hospitalarios.

Los dos ocupantes rescatados por los bomberos, quienes tras ser estabilizados han sido trasladados a centros hospitalarios. Cuatro heridos potencialmente graves: Los cuatro ocupantes del segundo vehículo implicado, que también han requerido traslado hospitalario para una valoración profunda de sus lesiones.

Investigación en curso

Agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas por las que uno de los vehículos circulaba por los carriles contrarios de la M-506. Los investigadores trabajan para determinar si se trató de un error de señalización, una distracción o una acción temeraria bajo la influencia de alguna sustancia.

La carretera ha sufrido cortes parciales durante la intervención de los servicios de emergencia y la retirada de los vehículos accidentados, aunque a esta hora la circulación ya ha sido normalizada.