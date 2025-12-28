Ayuso arropa a Lucía Torres en una nueva jornada de ‘Villancicos en Sol’

La sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos, se ha convertido un día más en el epicentro de la tradición navideña madrileña. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este domingo a la actuación de la polifacética artista Lucía Torres, enmarcada en el ya consolidado ciclo de «Villancicos en Sol», que cada año atrae a miles de visitantes al Kilómetro Cero.

Acompañada por el ambiente festivo del patio principal de la sede gubernamental, Ayuso ha podido disfrutar del directo de una de las voces emergentes con más proyección en el panorama del teatro musical español.

De ‘Malinche’ a la cumbre de los villancicos madrileños

Lucía Torres no es una desconocida para el público madrileño. Con una formación artística que comenzó a los 8 años, la intérprete ha desarrollado una sólida carrera en el teatro musical, destacando especialmente su participación en ‘Malinche’, el exitoso proyecto de Nacho Cano.

Su vinculación con la banda sonora de la Navidad en la capital se estrechó en 2023, cuando colaboró con el mítico grupo Los Secretos y el Coro del Colegio Tajamar en el tema “Es Navidad en Madrid”, una canción que se convirtió en un himno de las pasadas fiestas. Fiel a su tradición personal de lanzar un tema nuevo cada diciembre, Torres ha presentado este año su última composición: “Lo que de verdad importa”, una colaboración con la reconocida cantante Sofía Ellar.

Una voz comprometida con las causas sociales

Más allá de su faceta puramente artística, la visita de hoy ha servido para poner en valor el compromiso de Lucía Torres con la visibilidad de la discapacidad severa. La artista ha utilizado su plataforma y sus apariciones en televisión para defender esta causa, especialmente a través de su tema propio “Sobrarían Palabras”.

Este compromiso social ha sido uno de los puntos destacados durante el encuentro en Sol, donde la música no solo ha servido como entretenimiento festivo, sino como vehículo de concienciación.

El ciclo «Villancicos en Sol»

El ciclo de actuaciones en el que se ha insertado este encuentro es uno de los pilares de la programación navideña de la Comunidad de Madrid. Por el patio de la Real Casa de Correos pasan diariamente corales escolares, grupos municipales y artistas individuales, ofreciendo un repertorio que mezcla los clásicos de siempre con nuevas propuestas de la escena actual.

Con esta asistencia, la presidenta Ayuso refuerza la apuesta de su Ejecutivo por la cultura segura y el apoyo a los artistas que, como Lucía Torres, combinan el éxito profesional en las tablas con la defensa de valores solidarios.