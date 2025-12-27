Madrid invertirá 40,3 millones de euros en la conservación de sus más de 2.500 kilómetros de carreteras

La Comunidad de Madrid invertirá 40,3 millones de euros al cuidado y conservación del firme de los más de 2.500 kilómetros que integran la red autonómica de carreteras durante los dos próximos años. Con este fin, el Consejo de Gobierno ha aprobado, en su última reunión del año, la prórroga de los contratos vigentes encargados de estas labores desde 2022.

Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con la seguridad vial, al considerar prioritarias estas actuaciones que permiten garantizar unas condiciones óptimas de circulación. Se trata de trabajos periódicos orientados a paliar el desgaste provocado por el tráfico, especialmente el generado por los vehículos pesados, que suponen de media más del 8% del tránsito total.

Dada la amplia extensión de la red, la Dirección General de Carreteras organiza estas intervenciones en ocho áreas territoriales, lo que permite una gestión más eficaz de los recursos. De este modo, se actúa en los ámbitos noroeste, norte, nordeste, este, sureste, sur, oeste central y oeste.

Con los últimos datos disponibles, la intensidad media diaria en toda la región se sitúa cercana a los 9.000 vehículos, englobando las vías de la red principal, secundaria y local. No obstante, algunos tramos de las infraestructuras más demandadas como la M-45 están por encima de los 125.000 al día.

La conservación y mantenimiento de las vías forma parte de las actuaciones recogidas en el plan de la Comunidad de Madrid para modernizar y reforzar la red, al que se destinarán 234,5 millones de euros el próximo año, como se incluye en la Ley de Presupuestos Generales.