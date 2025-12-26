El Hospital Gregorio Marañón lleva la Navidad a sus pacientes con numerosas actividades especiales

La Navidad ha vuelto al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, y un año más ha ofrecido una multitud de actividades con motivo de las festividades de Navidad. Los profesionales, voluntarios y asociaciones han unido esfuerzos para configurar una agenda completa de iniciativas con el fin de acompañar y hacer más agradable la estancia de pacientes y familiares durante estas fechas tan señaladas. Para ello, el hospital ha iniciado el mes de diciembre con su tradicional encendido de luces, acompañado de la decoración navideña en pasillos y diferentes estancias para crear un ambiente acogedor para pacientes, familiares y trabajadores.

Esta programación navideña, en la que profesionales del Gregorio Marañón, voluntarios y entidades se han volcado para llevar ilusión, acompañamiento y alegría a pacientes de todas las edades en estas fechas, arranca con el Coro del Alba Gregoriana formado por profesionales del propio hospital, que ha ofrecido su tradicional concierto en el Aula Magna Profesor Alberto Tejedor. El repertorio de villancicos y composiciones navideñas, junto con la felicitación institucional del centro a sus profesionales, ha marcado el inicio oficial de las celebraciones navideñas en el Hospital Gregorio Marañón.

Entre las distintas acciones que se han llevado a cabo en el centro, los pacientes de Oncología del Hospital Materno Infantil han podido disfrutar de un espectáculo de magia de la mano de Mago Juanky y de una actuación de flautistas, organizada por la Escuela Municipal de Música.

Los pequeños pacientes, también han recibido con gran ilusión la visita y los regalos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), así como de jugadores de los equipos de fútbol masculino y femenino del Real Madrid y algunos integrantes de su plantilla de baloncesto. Asimismo, han acudido jugadores del equipo de fútbol del Rayo Vallecano y la jugadora de pádel Marta Ortega, con su iniciativa ‘Regalo Sonrisas’, quien extendió este gesto solidario a los pacientes de Geriatría.

Otra de las citas más esperadas de este año ha sido el recorrido en autobús por las calles del centro de Madrid para contemplar las luces de Navidad, siendo este año su tercera edición. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha puesto a disposición del hospital dos autobuses para que más de 50 niños, acompañados de sus familias, enfermeras y pediatras, vivieran una tarde festiva fuera del entorno sanitario.

Además, los Bomberos de la Comunidad de Madrid pasaron una agradable mañana con los más pequeños, que tuvieron la oportunidad de ver cómo los integrantes del cuerpo hacían rappel en el interior del lucernario del centro para descender hasta el patio de la tercera planta. Posteriormente, recorrieron distintas áreas de la Maternidad y Pediatría del hospital para repartir regalos y compartir sonrisas con los niños ingresados.

El Servicio de Cocina preparó menús especiales para cada uno de los días más señalados de estas fiestas, con el objetivo de que los pacientes pudieran disfrutar de una oferta gastronómica acorde a las celebraciones navideñas. Para ello, se elaboraron dos tipos de menús, uno general y otro infantil, adaptados a las distintas necesidades y preferencias. Los menús generales incluyeron platos tradicionales como langostinos 2 salsas o carrillera de ibérico al Pedro Ximénez con puré de manzana, mientras que los menús infantiles ofrecieron propuestas más adaptadas a los pequeños, como fingers de pollo con salsa barbacoa o lomo de merluza a la romana. Además, el personal adornó con belenes y decoración navideña decenas de estancias y unidades del hospital.

Felicitaciones navideñas y visita de los Reyes Magos

Durante las semanas previas a la Navidad, el hospital ha organizado diversas actividades de carácter participativo, como el concurso de felicitaciones navideñas en el que han participado los niños ingresados, con la colaboración de las profesoras del colegio hospitalario.

Como antesala de la llegada de los Reyes Magos, los pequeños pacientes han podido entregar sus cartas al Cartero Real, gracias a la colaboración de Correos, que se encarga de hacer llegar los deseos a Sus Majestades de Oriente y que no faltaron a su cita con el hospital, donde recorrieron las habitaciones, UCI, Psiquiatría y las Urgencias repartiendo regalos juntos a sus pajes reales, el personal de Enfermería y Servicio Generales.

Asimismo, los pacientes de las UCI de Pediatría y Neonatología, así como de la unidad de Cuidados Medios y de Cardiología, han recibido los regalos que ha traído la asociación Menudos Corazones, que un año más ha querido estar presente en estas fechas.

Actividades navideñas para los pacientes mayores

La Navidad en el Marañón también ha tenido muy presente a las personas mayores. Estos pacientes han podido presenciar una actuación de flauta travesera, a cargo de la Escuela Municipal de Música, y un concierto de acordeones. Además, se han repartido regalos a las personas hospitalizadas en Geriatría, Medicina Interna, Cuidados Paliativos e IPR como parte de una nueva edición de la campaña ‘Ningún Mayor Sin Regalos’, impulsada por la asociación ‘MIMA mis mayores’.

Como broche final, los pacientes ingresados han recibido con gran agradecimiento las tarjetas de felicitación elaboradas por los alumnos de Primaria y Secundaria de los colegios Montserrat y Ártica de Madrid y Virgen de la Almudena de Collado Villalba, así como por la Asociación Guerreros Púrpura, dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y sus familias con enfermedades neurológicas, metabólicas y endocrinas.