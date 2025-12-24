Madrid licita un nuevo contrato de gestión de su Laboratorio Clínico Central por casi 140 millones de euros

La Comunidad de Madrid mejorará los servicios del Laboratorio Clínico Central, que da asistencia a seis hospitales públicos de la región. El último Consejo de Gobierno de 2025 ha autorizado licitar un nuevo contrato para los próximos seis años, por un importe de 139.568.005 euros. Entre los objetivos de esta inversión se encuentra la reducción de los tiempos de respuesta en pruebas diagnósticas urgentes.

De esta medida se beneficiarán casi 1,4 millones de personas (un 6,45% más que en 2020), todas ellas población de referencia de los siguientes complejos: Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Infanta Leonor, en la capital; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, y que alberga el propio laboratorio central; Sureste, en Arganda del Rey, y Tajo, en Aranjuez.

También da servicio los requerimientos de tres Direcciones Asistenciales de Atención Primaria (Norte, Sur y Sureste), con más de 160 centros de salud, consultorios locales, residencias y centros sanitarios.

Además de los análisis clínicos, este recurso de la sanidad pública madrileña cubre de manera integral las necesidades asistenciales y preventivas en las áreas de Hematología Analítica, Microbiología y Parasitología, e Inmunología. Igualmente, realiza pruebas de compatibilidad de sangre y de sus componentes.

En marzo de 2024, el Laboratorio Clínico Central renovó y amplió la acreditación concedida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Esta actualización incorporó el estudio molecular del virus del papiloma humano (VPH) y permitió reforzar la seguridad del paciente, el enfoque basado en la gestión de riesgos y la mejora continua de sus procesos.