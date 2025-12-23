Luz verde al abono transporte estatal, incremento del 11,4% en IMV y pensiones mínimas y cuotas de autónomos congeladas

En el cierre del ejercicio 2025, el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha validado un nuevo real decreto ley destinado a dar continuidad y ampliar las medidas de protección ciudadana que vencían este mes de diciembre.

La reunión ministerial ha estado marcada por el debut de Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, en sus nuevas funciones como portavoz del Gobierno, quien ha detallado las líneas maestras de una estrategia que busca consolidar los avances sociales y la protección frente a la vulnerabilidad económica.

Vivienda y suministros básicos

Uno de los pilares del decreto es la extensión del marco de protección habitacional. El Gobierno ha decidido mantener vigente durante todo el próximo año la prohibición de desahucios para familias en situación de vulnerabilidad, una medida heredada del periodo de pandemia que ahora se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2026.

De forma complementaria, el Estado garantiza que los propietarios y arrendadores afectados por estas suspensiones sigan percibiendo compensaciones económicas. Este derecho a indemnización se prorroga hasta finales de 2026, estableciéndose el 31 de enero de 2027 como fecha límite para que los afectados puedan formalizar sus solicitudes.

En cuanto a la pobreza energética, el decreto blinda el acceso a los suministros esenciales:

Veto a los cortes de suministro : Se prohíbe la interrupción por impago de los servicios de agua, gas natural y electricidad para los colectivos vulnerables hasta que concluya 2026.

: Se prohíbe la interrupción por impago de los servicios de agua, gas natural y electricidad para los colectivos vulnerables hasta que concluya 2026. Bono Social Eléctrico: Se mantienen los descuentos actuales durante todo el próximo ejercicio. Las reducciones en la factura alcanzarán el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para aquellos catalogados como vulnerables severos.

Revalorización de pensiones y estabilidad para autónomos

El área de Seguridad Social presenta incrementos significativos orientados a reducir la brecha con el umbral de la pobreza, cumpliendo con los hitos de la reforma de 2023. La subida general de las pensiones se sitúa en un 2,7% para compensar el IPC, pero las prestaciones más bajas verán incrementos superiores:

Pensiones mínimas : Crecerán entre un 7% y un 11,4% .

: Crecerán entre un y un . Casos especiales : Las mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares alcanzarán el tope de incremento del 11,4% .

: Las mínimas con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares alcanzarán el tope de incremento del . Pensiones no contributivas e IMV: El Ingreso Mínimo Vital y las prestaciones no contributivas se revalorizarán también un 11,4% en 2026.

Por otro lado, el colectivo de trabajadores por cuenta propia recibe una prórroga en sus condiciones actuales, ya que el Gobierno ha acordado congelar las cuotas de los autónomos, que no sufrirán variaciones inmediatas.

El abono único estatal

La gran novedad en materia de transportes es la creación de un nuevo abono único de tarifa plana, que entrará en funcionamiento durante la segunda quincena de enero de 2026. El título está diseñado para usuarios recurrentes de los servicios gestionados directamente por el Estado:

Servicios incluidos : Redes de Cercanías de Renfe, Rodalies, trenes de Media Distancia y líneas de autobuses de concesión estatal.

: Redes de Cercanías de Renfe, Rodalies, trenes de Media Distancia y líneas de autobuses de concesión estatal. Exclusiones : Quedan fuera, de momento, los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad, el Metro y los autobuses urbanos o interurbanos de ámbito regional. No obstante, Transportes prevé negociar con ayuntamientos y autonomías para integrar sus redes en el futuro.

: Quedan fuera, de momento, los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad, el Metro y los autobuses urbanos o interurbanos de ámbito regional. No obstante, Transportes prevé negociar con ayuntamientos y autonomías para integrar sus redes en el futuro. Tarifas : Se establece un precio de 60 euros mensuales para mayores de 26 años y una tarifa reducida de 30 euros para los jóvenes hasta esa edad.

: Se establece un precio de para mayores de 26 años y una tarifa reducida de para los jóvenes hasta esa edad. Acceso: Los interesados deberán registrarse en la plataforma web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El sistema funcionará mediante un localizador único que permitirá obtener los billetes a coste cero en taquillas, aplicaciones o máquinas autoventa.

El Ejecutivo estima que este plan beneficiará a dos millones de ciudadanos, permitiéndoles ahorrar hasta un 60% en sus gastos de desplazamiento mensual.

Incentivos fiscales y apoyo al sector primario

En el plano tributario, 2026 mantendrá los estímulos para la transición ecológica. Se prorrogan las deducciones del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga, así como los incentivos para mejorar la eficiencia energética en edificios residenciales.

Para pequeñas empresas y autónomos, se extienden los límites del régimen simplificado de IVA y del método de estimación objetiva (módulos) en el IRPF durante todo 2026. Se hace una mención especial al sector agrario: mientras que los autónomos generales mantienen sus límites de módulos, las actividades agrícolas, ganaderas y forestales seguirán rigiéndose por sus propios topes específicos de ingresos ya establecidos.