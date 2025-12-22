Luz verde al Presupuesto 2026 del Ayuntamiento de Madrid con 6.578 millones de euros

El Ayuntamiento de Madrid dispondrá de 6.578 millones de euros en 2026, 301,1 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 4,8 % respecto a este ejercicio. Un presupuesto, que incluyendo el sector público empresarial, será de 7.724 millones de euros. Así lo ha ratificado hoy el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, tras dar luz verde al tercer presupuesto en este segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida como alcalde.

Las cuentas del próximo año se han aprobado con la incorporación de 52 enmiendas a los presupuestos presentadas por los grupos políticos municipales: 25 del Grupo Municipal del Partido Popular, 3 del Grupo Municipal Más Madrid, 10 del Grupo Municipal Socialista de Madrid y 14 del Grupo Municipal VOX. Unas enmiendas que, en palabras de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, “reflejan el esfuerzo de este equipo de Gobierno por negociar y mejorar los presupuestos con las aportaciones de todos los grupos. Desde que Almeida es alcalde hemos aprobado 230 enmiendas de los grupos municipales de la oposición”, ha especificado la delegada.

Este presupuesto es, para Hidalgo, “un reflejo de la estabilidad institucional, la responsabilidad política, la transparencia de gestión y el respeto al compromiso que hemos adquirido con los madrileños. Se trata de un presupuesto para hacer de Madrid una ciudad más segura, más verde, más equilibrada y con mejores servicios públicos, donde garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial, la inversión y la confianza”.

Las cuentas municipales están elaboradas sobre cuatro grandes ejes: la sostenibilidad social, la económica, la medioambiental y la cohesión territorial. Cuatro pilares sobre los que se sustentan los servicios públicos municipales y el modelo de transformación impulsado por el equipo de Gobierno municipal.

«Incremento del gasto social»

El presupuesto de 2026 «tendrá, un año más, un marcado perfil social», ha incidido. Para ello, el gasto social alcanzará los 1.273 millones de euros (143 millones más que en 2025), lo que permitirá al Ayuntamiento destinar a políticas sociales 361 euros por habitante, un 43 % más que en el año 2019. Este porcentaje adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que el número de empadronados en la capital actualmente es de 3.527.924 personas, 261.000 más que en el año 2019.

La ampliación del servicio de Ayuda a Domicilio en 112 millones hasta alcanzar los 335 millones de euros; el Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación o el Servicio de Teleasistencia gratuito para los mayores de 87 años certifican el compromiso del equipo de Gobierno con los colectivos más vulnerables de la capital.

«Todo ello, sin olvidar otra de las piedras angulares de este mandato, la vivienda pública, que en 2026 continuará con la construcción de pisos destinados al alquiler asequible para alcanzar un patrimonio cercano a 10.300 viviendas, gracias a las 1.000 que se habrán entregado entre los años 2025 y 2026», ha subrayado.

Récord de inversión, «mayor cohesión territorial»

Asimismo, en el apartado de la sostenibilidad económica y la cohesión territorial, 2026 será el año con mayor inversión en la capital desde 2008. La media de inversión de este segundo mandato de Almeida es de 640 millones de euros, frente a los 248 del Gobierno 2016-2019, más del doble.

Los grandes proyectos transformadores de la ciudad como la finalización del soterramiento de la A-5, el Parque de Ventas y el cubrimiento del tramo final de Castellana dispondrán de un presupuesto de 279 millones de euros. Pero no serán los únicos, el presupuesto de 2026 incluye 666 proyectos para avanzar en la transformación y cohesión territorial iniciada hace seis años en los barrios de la ciudad.

Este «esfuerzo inversor en servicios públicos de calidad y la apuesta por la digitalización» se complementará con una nueva bajada de la presión fiscal a los contribuyentes madrileños de 33,5 millones de euros. En concreto, se reduce el IBI a todos los madrileños del 0,428 % al 0,414 %, lo que les permitirá pagar el próximo ejercicio 31 millones de euros menos que en 2025 (el recibo del IBI se ha rebajado un 20 % desde el año 2019); se incrementa del 50 al 95 % la bonificación de este impuesto para los comercios centenarios, además de mantenerse las bonificaciones a familias, colectivos vulnerables, empresas y todas las de carácter medioambiental.

Esta reducción de la presión fiscal se une a las cinco anteriores aprobadas, que han permitido un ahorro acumulado desde el año 2019 de 1.280 millones de euros. Esta nueva bajada de impuestos hará que los madrileños paguen el próximo año 253 millones menos que en 2019.

Además, el próximo año la deuda se situará en 1.518 millones de euros, la cantidad más baja de los últimos 20 años. Esta «sólida política económica, avalada por las agencias de rating, ha permitido que el periodo medio del pago de proveedores se sitúe en el mes de octubre en los 9,8 días de plazo», inciden desde el Gobierno de Almeida.

«Un Madrid más sostenible»

El cuarto pilar de este presupuesto es la sostenibilidad medioambiental, para lo que 1.988 millones de euros se destinarán al Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, 67 millones más que en el año 2025, siendo el área que más incrementa su presupuesto en valores absolutos.

La limpieza y la conservación de las zonas verdes seguirá siendo una prioridad para el Gobierno madrileño, destinándose más de 1.000 millones de euros a estos dos ámbitos. Se reserva una partida de más de 330 millones para la limpieza viaria, SELUR e interbloques y 423 millones para la recogida de residuos, la conservación de contenedores, la gestión de los puntos limpios de la ciudad y el tratamiento de residuos de Valdemingómez.

Se incrementará ligeramente la cuantía que se dirige a parques y zonas verdes, con más de 200 millones de euros, a fin de realizar obras de mejora en la Casa de Campo, el parque del Retiro, la Quinta de Torre Arias, Fuente del Berro o Quinta de los Molinos.

Más presupuesto para todas las áreas y los 21 distritos

El presupuesto se incrementa en todas áreas de Gobierno: Políticas Sociales, Familia e Igualdad, el área que más crece en porcentaje, un 7,3 %, alcanza los 403,7 millones de euros; Políticas de Vivienda, un 5,9 % hasta los 225,6 millones de euros; Economía, Innovación y Hacienda, un 4,6 % hasta los 538,4 millones de euros; Cultura, Turismo y Deporte, un 4,2 % hasta los 254 millones de euros; Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, un 3,5 % hasta los 1.988,5 millones de euros; Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, un 1,8 % hasta los 1.104,5 millones de euros y Obras y Equipamientos, un 1,4 % hasta los 646,0 millones de euros.

En lo referente a las cuatro áreas delegadas, todas ellas administrarán más presupuesto: Turismo, un 7,5 % más, hasta alcanzar los 14,6 millones de euros; Innovación y Emprendimiento sube un 3,6 % hasta los 29,9 millones de euros; Limpieza y Zonas Verdes, se incrementa un 3 % hasta los 1.149,6 millones y el Área Delegada de Deporte, un 0,5 % hasta los 38,2 millones de euros.

El presupuesto de los distritos de la capital es el que más crece. Lo hace, porcentualmente, más del triple respecto al presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid, casi un 15 %. Por primera vez, supera en toda la serie histórica los 1.000 millones de euros (1.062), 137,6 millones más que en el año 2025. En 2026, se destinarán 39 euros más por persona que este año y 101 más de lo que se hizo en el año 2019.

Todos los distritos aumentan su presupuesto respecto a este año. Desde que Almeida llegó a la Alcaldía de Madrid en 2019, las cuentas de los 21 distritos de la capital han crecido en 409 millones de euros, un 63 %. Además, el presupuesto de los nueve distritos de sur y este (SURES) alcanza los 560 millones, 78,9 millones más que en el año 2025, lo que supone 348 euros por persona, y crece tres puntos más que el del total de los distritos desde 2019. Además, el Ayuntamiento destinará 716 millones de euros en inversiones en los 21 distritos de la capital, de los que más de 300 millones serán en los distritos SURES.

Más ingresos que en 2025

La previsión de ingresos no financieros para el próximo año crece en 238,4 millones de euros, un 3,8 % más que en 2025, hasta situarse en 6.574,7 millones de euros. En impuestos directos, la previsión es de 2.490,7 millones de euros, 23 millones menos que en 2025, mientras que los indirectos suben en 47,2 millones hasta los 293,5 millones. Las tasas aumentan hasta los 1.055,2 millones de euros, 47 millones.

Las transferencias corrientes se incrementan en 172,8 millones hasta los 2.543,7 millones de euros. Además, los ingresos patrimoniales disminuyen en 3,8 millones, situándose en 76,4 millones. En lo referente a la enajenación de inversiones reales, bajan 9,1 millones hasta los 107,5 millones, mientras que las transferencias de capital suben 7,4 millones y se quedan en 7,6 millones de euros.

Modificaciones en el IVTM y la tasa de residuos urbanos

Por otra parte, el próximo año, el Ayuntamiento de Madrid, a través de las ordenanzas fiscales 2026, introducirá importantes novedades en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), reforzando con ello su apuesta para reducir la contaminación generada por los vehículos de motor.

Se aplicará una medida pionera en España, cambiando el criterio para aplicar las bonificaciones de este tributo, modificando el actual modelo basado en el tipo de motor y carburante y utilizando, en su lugar, los distintivos ambientales (etiquetas), que describen mejor lo que contaminan los vehículos, lográndose con ello la plena coordinación con los criterios utilizados para la aplicación de la tasa SER.

Además, se incorpora una bonificación específica del 50 % a los vehículos menos contaminantes de las grandes flotas (CERO, ECO Y C), propietarias de decenas de miles de vehículos que circulan diariamente por la ciudad, siempre que matriculen sus vehículos en Madrid y renueven anualmente un porcentaje de estos por otros con etiquetas menos contaminantes. Con esta medida, se busca un doble objetivo: por un lado, seguir mejorando la calidad del aire, al impulsar el crecimiento del número de vehículos no contaminantes que circulan por las calles de la capital y, por otro, combatir la deslocalización de las flotas de vehículos que operan diariamente en la capital, pero están matriculados en otros municipios.

Asimismo, el próximo año se modificará la Ordenanza de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR), fruto de la necesidad de incluir nuevos parámetros, que aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo. Para avanzar en una mejor identificación de los residuos generados en cada vivienda, se incorporará la variable del número de empadronados para el cálculo de la tarifa por generación en los inmuebles de uso residencial, un aspecto que ha resultado de gran complejidad técnica y que muy pocos ayuntamientos han sido capaces de incluir. Gracias a ello, se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos (desde una persona empadronada a diez o más) en función del número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026.

Además, no pagarán la tasa los garajes de uso catastral industrial que estén destinados, en su totalidad, a aparcamiento exclusivamente residencial, resolviéndose así una de las cuestiones que generaron algunas reclamaciones en la implantación de la tasa en 2025.