Carabanchel impulsa un libro sobre los cambios arquitectónicos con el programa Distrito 11

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha participado hoy en la presentación del libro En este lugar de Carabanchel (50 lugares de interés histórico desaparecidos o transformados) en el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa. Esta obra del escritor Francisco José Nicolás está impulsada por la junta municipal del distrito en el marco del programa cultural Distrito 11. Izquierdo, que ha escrito el prólogo, ha destacado que “este libro se convierte en una fuente obligatoria de consulta para acercarse a la historia de Carabanchel”.

La obra recorre diferentes lugares del distrito que han desaparecido o se han transformado como los yacimientos paleontológicos de San Isidro y Vía Carpetana, el asentamiento romano de Carabanchel, antiguas iglesias, casas de campo y quintas, así como los antiguos cines de barrio, tabernas históricas y otros edificios.

La edición del libro forma parte del programa de la junta municipal para promover obras históricas del distrito y se suma a títulos anteriores como Alfredo Ramón, un pintor universal o Mis paseos por Carabanchel, entre otros. Gracias a esta iniciativa, se repartirán ejemplares de esta obra entre centros educativos y culturales de manera gratuita. En este sentido, Izquierdo ha señalado que la junta continuará impulsando la literatura en 2026 con iniciativas como la tercera Feria del Libro o la creación de un certamen de literatura fantástica.