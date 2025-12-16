BarajasDistritos

Madrid dedica unos jardines a Óscar Moral, presidente de CERMI fallecido en 2025

El presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul; el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal de Barajas, Juan Peña, han descubierto esta mañana la placa que da nombre a una zona verde del distrito en memoria de Óscar Moral Ortega, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de la Comunidad de Madrid y vecino de Barajas, que falleció el pasado mes de julio. La nueva denominación fue aprobada por la Junta de Gobierno del 2 de octubre. El jardín se encuentra entre la calle de Jardines de Aranjuez y el paseo de la Alameda de Osuna, junto al parque de El Capricho.

Óscar Moral Ortega fue presidente de CERMI Comunidad de Madrid y asesor jurídico del Comité Estatal. Además, colaboró activamente en los trabajos de redacción del Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprobó el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

En el ámbito municipal, fue miembro del Consejo Municipal de la Discapacidad del Ayuntamiento de Madrid, de la Mesa de Accesibilidad de la Ciudad de Madrid y del Observatorio de Vivienda y Rehabilitación de la Ciudad de Madrid. Gracias a su colaboración en estos organismos, se adoptaron medidas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad como la adaptación de las oficinas de atención a la ciudadanía, el aumento de licencias de taxis adaptados, la colaboración en materia de accesibilidad en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) o el impulso de los planes de ayuda a la vivienda Plan Adapta Madrid y Plan Rehabilita Madrid.

