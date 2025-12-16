Interceptado un conductor con casi 1 kg de hachís en Ciudad Lineal: circulaba con el paragolpes colgando y sin carnet

Un hombre de 61 años de edad y nacionalidad española ha sido arrestado por la Policía Municipal de Madrid tras ser sorprendido circulando por Arturo Soria en un vehículo que presentaba graves daños estructurales.

Los hechos tuvieron lugar en el distrito de Ciudad Lineal el pasado 10 de diciembre. Una dotación de la Policía Municipal que patrullaba por la zona sospechó de un Citroën Xsara que transitaba a la altura del número 68 de la calle Arturo Soria. El automóvil llamó la atención de los agentes no solo por su conducción, sino por su mal estado de conservación, ya que llevaba el parachoques posterior prácticamente desprendido.

Requisitoria de tráfico y sustancias prohibidas

Tras proceder a detener el vehículo para identificar al ocupante, los efectivos policiales verificaron en la base de datos que el varón, nacido en el año 1964, tenía prohibido conducir. Sobre él pesaba una orden de retirada del permiso de circulación emitida por la Jefatura Superior de Tráfico.

Ante la actitud del sospechoso, los agentes realizaron una inspección exhaustiva del habitáculo. Durante el registro, los policías hallaron dos bultos de color negro escondidos en la zona de los asientos. Al abrir los envoltorios, comprobaron que contenían placas de hachís con un peso total de 805 gramos.

Arresto por narcotráfico

El individuo fue inmediatamente custodiado y trasladado a dependencias policiales. Se le imputa un presunto delito contra la salud pública, además de las infracciones correspondientes contra la seguridad vial por circular sin licencia y con un vehículo que no cumplía las condiciones mínimas de seguridad.