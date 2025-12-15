ComunidadNoticias

Ayuso felicita al ultraderechista Kast por su «aplastante victoria»: Chile «dice adiós al comunismo»



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado públicamente a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, un resultado que el líder del Partido Republicano obtuvo con un 58,1% de los votos frente a la candidata comunista Jeannette Jara.

La líder madrileña utilizó la red social X (antes Twitter) para celebrar el resultado, que calificó de «aplastante victoria» y afirmó que Chile «dice adiós al comunismo». El mensaje de Díaz Ayuso incluía un deseo explícito para el futuro mandato de Kast: «nuestra felicitación. Con el deseo de que reconstruya un país sin muros y la mejor relación a los dos lados del Atlántico.»

Contexto de la elección chilena

El triunfo de Kast, abogado de 59 años y líder del Partido Republicano (extrema derecha), se consolida con el 99% del escrutinio y un 58,1% de los votos. Su contrincante, la comunista Jeannette Jara, abogada de 51 años, alcanzó un 41,8%, marcándose como el peor resultado para el progresismo chileno desde el retorno a la democracia en 1990.

La victoria de Kast supone la llegada a La Moneda del primer dirigente que no ha tomado distancia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y sucederá a Gabriel Boric, quien dejará el cargo con 40 años y era referente de la nueva izquierda.



