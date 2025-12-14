Madrid destinará otros 1,4 millones de euros para el nuevo intercambiador de Conde de Casal

La Comunidad de Madrid dedicará 1,4 millones de euros a los trabajos de supervisión, control y apoyo técnico necesarios durante la construcción del nuevo intercambiador de Conde de Casal. El Consejo de Gobierno ha sido informado esta semana de la adjudicación del contrato, que tendrá un plazo de ejecución de 19 meses, hasta la finalización prevista de las obras en el primer semestre de 2027.

Esta nueva infraestructura será clave para mejorar la movilidad en la capital. Con una inversión total de 40 millones de euros, facilitará la conexión entre la línea 6 de Metro y la futura ampliación de la 11 (actualmente en ejecución), además de reunir en un único espacio las paradas de autobuses urbanos e interurbanos que hoy se encuentran dispersas en la zona. Se estima que más de 65.000 viajeros diarios utilizarán esta infraestructura.

Conde de Casal se sumará a la red de grandes intercambiadores de la Comunidad de Madrid, consolidando la apuesta del Gobierno autonómico por un transporte público más eficiente y seguro. Contará con un área intermodal en superficie de 3.000 metros cuadrados, con 13 dársenas y será completamente accesible para personas con movilidad reducida.

Durante las obras y, para minimizar las afecciones al tráfico, el Consorcio Regional de Transportes ha diseñado un plan especial de movilidad que incluye la modificación de rutas de autobuses urbanos e interurbanos, así como el refuerzo del servicio en las líneas 1 y 9 de Metro de Madrid. El presupuesto aprobado por el Ejecutivo regional está cofinanciado con cargo al Programa FEDER 2021-2027 procedente de la Unión Europea.