Fallece a sus 102 años el dirigente vecinal Fernando García, alma y memoria de Tetuán

Esta noche nos ha dejado uno de nuestros pioneros, probablemente el más veterano de los que quedan en pie, Fernando García. Ha fallecido a los 102 años de edad, después de navegar toda una vida de militancia y entrega por la justicia social y las gentes de su barrio y distrito, Tetuán. Que la tierra te sea leve, querido amigo.

El movimiento vecinal, y en primer lugar su asociación vecinal, la Solidaridad de Cuatro Caminos-Tetuán llora hoy la muerte de un compañero gigante, de un hombre bueno, de un maestro de varias generaciones de activistas vecinales que hizo de su existencia un acto constante de compromiso. Nacido en el barrio madrileño de Castillejos (Tetuán) el 10 de octubre de 1923, estuvo siempre vinculado a su lugar de origen y su distrito, del que fue alma mater y memoria viva.

Fundador de la AV la Solidaridad de Cuatro Caminos-Tetuán junto con intelectuales como Nicolás Sartorius, su mujer Natalia Calamay, Aurora Bautista y Carlos París, fue su presidente durante cuatro décadas. Con ella, consiguió incontables mejoras para el distrito y la ciudad. Mejoras y conquistas como la conservación del Hospital de Jornaleros de Maudes (junto a la AV El Organillo de Chamberí) y de la Casa de Baños de Bravo Murillo o los realojos dignos para decenas de familias de las calles Pamplona y Tiziano y la Plaza de Leopoldo de Luis.

Tal y como recordaba hace dos años el periódico Tetuán 30 Días, García “estudió en el Grupo Escolar Giner de los Ríos, junto a la Dehesa de la Villa, hasta que los primeros cañonazos de la Guerra Civil obligaron a su familia a trasladarse a Buñol, de donde regresaría ocho meses antes de que finalizaran los combates. Fue un buen matricero, aunque su compromiso obrero le costó que en varias ocasiones la policía le persiguiera por “subversivo”.

Vivió en Brasil y, ya en plena Transición, “el partido” le propuso cambiar el sindicalismo por los barrios. Así, en mayo de 1976 fundó la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán”. “Fernando García no ha tenido enemigos, ha hecho buenas migas con todos los concejales y ha sido, con su voz quebrada y tenue, el mejor pregonero de las Fiestas de Tetuán”, asegura el medio de comunicación, palabras que suscribimos por completo.

Desde la FRAVM, entidad a la que siempre estuvo muy vinculado, mandamos un fuerte abrazo a su familia, amigos y a las y los compañeros de la asociación vecinal en estos duros momentos, prometiendo recordar siempre a Fernando y seguir su ejemplo de compromiso y amor por el barrio.