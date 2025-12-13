El espectáculo familiar ‘Boira’ y el Concierto Roscón con Soleá Morente, protagonistas de ‘Navidiez’ en Madrid

Nave 10 Matadero presenta, del 27 de diciembre al 3 de enero, el ciclo ‘Navidiez’, una programación especial para celebrar la Navidad que combina música y teatro familiar. Navidiez se compone de la obra para todos los públicos Boira, en cartel el 27 y 28 de diciembre, y del Concierto Roscón, que, en su segunda edición, contará el día 3 de enero con la participación de la artista de flamenco y pop-rock Soleá Morente. Ambos espectáculos podrán verse en la Sala Max Aub de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte.

Boira, de Maquinant Teatre

Este espectáculo familiar de la compañía valenciana Maquinant Teatre trata el tema de la tristeza en la infancia a través de los ojos de una niña. Inmersivo y multidisciplinar con ilustraciones, danza y música en directo, Boira es un viaje al interior de Luz, su pequeña protagonista, para reconectar con nuestra esencia.

Con Boira, que en valenciano significa ‘niebla’, la compañía quería abordar el tema de la salud mental en escena. La tristeza es una emoción con una función esencial en el desarrollo de un niño, que sirve para permitir su conexión interior. En palabras de los creadores, “consideramos que es importante desde una edad temprana dar herramientas para que niños y niñas reconozcan lo que les está pasando, que puedan expresar lo que sienten y que puedan salir de esta situación”.

La dramaturgia de esta obra habita lo poético, combinando en todo momento la ternura, la crudeza, el arte y el sentido del humor. El espectáculo podrá verse los días 27 y 28 de diciembre, a las 18:00 horas.

Concierto Roscón

El 3 de enero será el momento de disfrutar de la segunda edición del Concierto Roscón, que estas Navidades tendrá como protagonista a Soleá Morente, artista que combina la herencia de la cultura flamenca de la familia Morente con influencias de pop–rock alternativo. En esta ocasión especial, Soleá nos presenta Mar en calma, un disco de la mano del maestro Isidro Muñoz, en el que podremos contemplar su nuevo universo de sueños y poesía, mecidos por la brisa de las playas de Sanlúcar.

Soleá compartirá con los espectadores de Nave 10 verdaderas joyas de la música como la canción de Frank Sinatra I´m a fool to want you, inspirada en la interpretación de Billie Holiday; Palabras para Julia, del maestro Paco Ibáñez; o la canción Sueños, traducida del portugués al castellano por Fernando Trueba y con la colaboración del guitarrista jerezano Diego del Morao, además de otras sorpresas. A la salida del concierto, todo el público podrá celebrar la espera de los Reyes con un chocolate caliente y el tradicional roscón.

Foto: Por Pedro J Pacheco – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161955915