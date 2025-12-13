‘Chamartín Brilla’ ofrece más de 70 actividades en la programación de Navidad

La concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha inaugurado esta tarde el Espacio Chamartín Brilla y el belén del distrito en el Centro Cultural Nicolás Salmerón. Este acto, que ha contado con la actuación del coro de música góspel Meraki, es una de las citas del programa navideño ‘Chamartín Brilla 2025’ que ofrece más de 70 actividades hasta el día 3 de enero, incluyendo talleres infantiles, conciertos corales y espectáculos al aire libre en plazas y calles del distrito.

El Centro Cultural Nicolás Salmerón será un espacio creativo para que los más pequeños del distrito desarrollen su imaginación. Se organizarán talleres de creación de estrellas en 3D, postales, calcetines navideños, galletas de jengibre, renos, muñecos de nieve, coronas y otras decoraciones propias de estas fechas. Además, Papá Noel y los Reyes Magos esperarán a los niños en el centro cultural las mañanas del 24 de diciembre y del 2 de enero, respectivamente, entre las 12:00 y las 13:00 horas.

El resto de las actividades para las familias incluyen espectáculos de teatro y magia en diferentes rincones del distrito como los mercados municipales. La música también será protagonista a diario: distintos coros actuarán tanto en el Nicolás Salmerón como en plazas, mercados municipales, parques y parroquias del distrito, que llenarán Chamartín de música góspel y villancicos de 19:00 a 20:00 h. También por la tarde, se celebrarán los tradicionales pasacalles temáticos navideños, con desfiles de soldaditos de plomo, renos y todo tipo de seres mágicos.

La cabalgata de Reyes del distrito se celebrará el sábado 3 de enero de 17:00 a 20:30 h. Saldrá de la avenida de Pío XII y continuará por las plazas del Perú, la República Dominicana, la República del Ecuador, calle del Príncipe de Vergara, plaza de Cataluña, calles de López de Hoyos, Nieremberg y Marcenado, finalizando en el parque de Berlín.

La programación completa puede consultarse aquí.