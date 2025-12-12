El Gobierno central se compromete a mejorar la acción policial en Lavapiés y denuncia el «portazo» de Ayuso y Almeida a la coordinación

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha mantenido un encuentro en la Delegación de Gobierno con representantes de diversas asociaciones de familias y vecinales del barrio de Lavapiés, en el distrito de Centro, para abordar las preocupaciones y reivindicaciones generadas por las recientes actuaciones policiales en la zona.

A la reunión asistieron miembros de las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) de los centros Emilia Pardo Bazán, Santa María y Antonio Moreno Rosales, así como el Club de Fútbol Dragones de Lavapiés. Estos colectivos pudieron trasladar directamente sus inquietudes a las autoridades policiales, incluido el comisario provincial y el comisario de distrito centro de la Policía Nacional.

Compromisos y Reivindicaciones

El encuentro concluyó con la extracción de compromisos concretos por parte de las autoridades:

Refuerzo de la Coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad.

entre las distintas fuerzas de seguridad. Mejora en la Adecuación de las actuaciones policiales en relación con el entorno urbanístico y social del barrio.

de las actuaciones policiales en relación con el entorno urbanístico y social del barrio. Garantizar la seguridad de los menores que puedan encontrarse en las zonas de intervención.

que puedan encontrarse en las zonas de intervención. Priorizar el patrullaje a pie frente al uso de vehículos en el Parque del Casino de la Reina.

Por su parte, las asociaciones vecinales solicitaron que las intervenciones policiales en las proximidades de los entornos escolares y dentro del trazado urbanístico específico de Lavapiés contemplen limitaciones de velocidad para mitigar los riesgos causados por la circulación excesiva.

Solución integral y rechazo institucional

Todas las partes coincidieron en la necesidad de abordar los desafíos de Lavapiés de manera multilateral, integrando los ámbitos social, sanitario y de seguridad. Para lograr esta visión, las asociaciones reclamaron la creación de mesas de trabajo tripartitas que incluyan al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid.

En este punto, la Delegación del Gobierno manifestó a los presentes que esta reivindicación de coordinación a tres bandas ha sido «rechazada reiteradamente» por ambas instituciones, a pesar de las solicitudes emitidas por el delegado.

Las asociaciones insistieron en que muchos de los problemas cotidianos que se viven en el Parque del Casino de la Reina son reflejo de la situación general del barrio y, por ello, una «solución integral que vaya más allá de las actuaciones policiales» es fundamental, reclamando la participación activa de todas las administraciones competentes.

El encuentro finalizó con el compromiso de los participantes de dar continuidad al diálogo con reuniones periódicas, con el fin de evaluar el progreso y la implementación de los acuerdos alcanzados.