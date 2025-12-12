Gobierno y Ayuntamiento no llegan a un acuerdo de seguridad para preuvas y uvas en Sol: «una irresponsabilidad»

Un total de 1.200 de agentes de la Policía Nacional contribuirán de media diaria a garantizar la seguridad durante las fiestas navideñas en toda la Comunidad de Madrid para asegurar que todos los eventos y celebraciones previstas en las próximas fechas discurran en las mejores condiciones de seguridad. A ellos se sumará un refuerzo de 600 agentes para los días más destacados.

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha presidido la reunión del ‘Plan Navidad 2024’, en la que se han coordinado algunas de las acciones de esta campaña que comenzó a finales del mes de noviembre y se prolongará hasta el 11 de enero. A la misma han asistido responsables de Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid, SAMUR-Protección Civil, Bomberos, Consorcio Regional de Transportes, Metro, EMT, Adif y Renfe.

Francisco Martín ha puesto de manifiesto la dificultad que supone organizar los dispositivos para estos actos sin una comunicación previa de celebración de determinados eventos. En concreto, ha hecho referencia a conciertos que parece haber previstos para las noches del 30 y 31 de diciembre en la Puerta del Sol, de los que no se ha recibido comunicación oficial del Ayuntamiento de la capital en la Delegación del Gobierno.

Asimismo, ha querido recordar que, a raíz de lo ocurrido el pasado año con el concierto de David Bisbal, que tampoco fue comunicado, se remitió tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital una comunicación con indicaciones expresas en cuanto a la información y los plazos que debían ser trasladados que, al parecer, no ha sido tenida en cuenta para este posible concierto.

Prueba de ello, ha señalado el delegado, fue el acto celebrado con motivo del encendido de luces, tampoco comunicado en tiempo y forma, originando complicaciones para algunos de los servicios de emergencia que estaban desplegados. Por este motivo, el delegado del Gobierno ha expuesto que, para el próximo año, su deseo es convocar una reunión para coordinar un dispositivo de seguridad específico para el encendido navideño.

Pero, de cara a las preuvas y uvas de este año, el delegado del Gobierno ha señalado como un hecho “muy grave y una irresponsabilidad” el no haber aportado la información necesaria. “Es inaceptable llegar a una reunión programada y que no se sepa lo que quieren realizar”, ha subrayado. “Esto ha hecho imposible, en estos momentos, diseñar el plan de seguridad correspondiente, algo inédito en los años que llevo como delegado”, motivo por el cual Martín ha adelantado la convocatoria de una nueva reunión para tratar esta cuestión a la que serán emplazados tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento.

Dispositivos especiales

Los dispositivos especiales que sí han podido concretarse han sido los de la San Silvestre y la Cabalgata de Reyes, que contarán con dispositivos de seguridad con 400 y 800 integrantes, respectivamente.

En ellos estarán implicados agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y de las Comisarías de Distrito y Locales. Asimismo, participarán unidades especiales como Caballería, Subsuelo, Guías Caninos, Unidad de Intervención Policial (UIP), Medios Aéreos (helicóptero Cóndor y drones); Sección de Dispositivos; Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Sección Brigada Móvil, Grupos de Atención al Ciudadano, Sección de Seguridad Privada y Participación Ciudadana.

Se establecerán dispositivos de seguridad en los lugares de gran afluencia de personas, con mayor presencia policial de lo habitual, y un dispositivo especial contra el robo y el hurto de carteras en la zona centro. También habrá un incremento de la presencia policial en Metro, Renfe Largo Recorrido, Cercanías y EMT por parte de la Brigada Móvil.

La alerta antiterrorista se mantiene en el nivel 4, lo que supondrá un gran despliegue de policías con presencia uniformada y de paisano para incrementar la vigilancia en lugares con gran afluencia de público.

Comercio y turismo seguros

El Plan Navidad es uno de los grandes planes implementados por el Ministerio del Interior, que se intensifica en las zonas comerciales durante los horarios de apertura por la cantidad de visitantes y turistas que vienen a la ciudad.

Junto a éste, el Plan Comercio Seguro consiste en la prevención de hechos delictivos, de los que pueden ser víctimas tanto los comerciantes como los clientes, proporcionando un entorno seguro al comercio. Entre los objetivos específicos: la prevención de robos con violencia o intimidación y los robos con fuerza o hurtos en establecimientos, especialmente “alunizajes” y “butrones”.

La Unidad de Participación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, junto con las Unidades de las Comisarías de Distrito, trabaja para concienciar a ciudadanos y comerciantes con el fin de evitar que sean víctimas de estafas en las compras que se realicen. Asimismo, la Policía Nacional incrementa las reuniones en los propios comercios, grandes superficies, empresas de seguridad privada y asociaciones de vecinos y se divulgan las recomendaciones en medios de comunicación y en las redes sociales.

También se pone especial atención en los robos con fuerza en domicilios que quedan vacíos durante las vacaciones, para lo que se están manteniendo reuniones con diversas asociaciones de vecinos. Además, durante estas fechas se refuerza el Plan Turismo Seguro, que se mantiene activo durante todo el año.