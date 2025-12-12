Almeida inaugura la tradicional pista de hielo de Cibeles: horarios y tarifas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado esta mañana la tradicional pista de hielo que el Ayuntamiento instala cada año en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles como parte de la programación navideña municipal.

Almeida ha destacado que esta pista de hielo “se ha convertido en una tradición en el Ayuntamiento de Madrid” y ha puesto en valor este espacio pensado para “poder pasar un rato de entretenimiento en días tan especiales como la Navidad”. El alcalde ha animado a madrileños y visitantes a acercarse “con la familia y con los niños” y ha subrayado que en el Palacio de Cibeles “nos encanta poder acoger a tantas personas que todos los días vienen a patinar y a disfrutar”.

Durante la inauguración, los asistentes han disfrutado de una exhibición del patinador sobre hielo Miguel Martos, ganador de varios galardones, entre ellos dos campeonatos de España en distintas categorías.

La pista de hielo natural, patrocinada por Generali y con una superficie de 400 m², permanecerá abierta al público desde mañana sábado, 13 de diciembre, hasta el 5 de enero en horario general de 11:20 horas (primer pase) a 20:50 h (último pase). Del 15 al 19 de diciembre, la apertura será de 16:20 h (primer pase) a 20:50 h (último pase) y también tendrá horarios especiales los días 24 y 31 de diciembre, de 11:20 h (primer pase) a 17:20 h (último pase); 25 de diciembre y 1 de enero, de 17:20 h (primer pase) a 20:50 h (último pase) y 5 de enero, de 11:20 h (primer pase) a 13:50 h (último pase).

La entrada a la Galería de Cristal será gratuita hasta completar aforo. Las entradas para la pista de patinaje se podrán adquirir en la taquilla ubicada dentro del recinto y en www.navidadmadrid.com a 6,50 euros, con turnos cada 30 minutos.