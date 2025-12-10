Madrid, la mejor ciudad española para emprender según el informe GEM

La ciudad de Madrid reafirma su posición como el territorio más favorable de España para emprender, según el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024-25, que ha sido presentado esta mañana.

Realizado por la Universidad Autónoma de Madrid y promovido por la iniciativa municipal Madrid Emprende, el estudio sitúa a la capital como el ecosistema emprendedor mejor valorado del país, gracias a su dinamismo, capacidad de innovación y un entorno altamente propicio para la creación y consolidación de empresas. Así lo ha destacado el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, durante su participación en una mesa redonda sobre el impacto de las políticas públicas en el ecosistema emprendedor de la ciudad de Madrid, en el marco de la presentación.

En palabras de Niño, “los expertos nos valoran con un 6,3 en programas de apoyo al emprendimiento, uno de los niveles más altos del país, lo que demuestra que las políticas públicas funcionan cuando están orientadas a obtener resultados, reducir trámites, ofrecer formación especializada y acompañar a los emprendedores desde el minuto cero”. Según ha destacado, “los viveros de empresas, los programas de aceleración, la red de mentores y la Ventanilla Única del Emprendedor han contribuido decisivamente a que más empresas nazcan, crezcan y se consoliden en nuestra ciudad».

Según el modelo de GEM, la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) es el porcentaje de iniciativas que presentan una antigüedad en el mercado de entre 0 y 42 meses de actividad respecto a la población residente de 18-64 años y constituye el núcleo central del proceso emprendedor. El informe destaca que Madrid registra una Tasa de Actividad Emprendedora del 9,1 %, superando en casi dos puntos la media española (7,2 %) y tres puntos por encima respecto a 2016. Además, la actividad empresarial consolidada alcanza el 7,8 %, el doble que 2016, situándose también por encima del conjunto del país. Este dato evidencia que los proyectos madrileños no solo nacen con fuerza, sino que logran mantenerse y crecer en el tiempo.

Por otra parte, el Índice de Contexto para Emprender (NECI) otorga a Madrid 5,3 puntos, la mejor valorada entre todas las comunidades y ciudades españolas. Los expertos subrayan especialmente la excelencia de sus infraestructuras físicas y de servicios (7,3 sobre 10), la calidad de su infraestructura comercial y profesional (6,4 sobre 10) y la eficacia de los programas públicos municipales para impulsar el emprendimiento (6,3 sobre 10).

Estos especialistas identifican también un segundo bloque de factores que valoran por encima del NECI. En este grupo, se incluyen la educación y formación emprendedora en los niveles de Formación Profesional y universidad (5,9 puntos) y lo relativo a las políticas públicas, ya sea por su prioridad y apoyo al emprendimiento (5,6 puntos) o con la ayuda en burocracia y sistema tributario (5,5 puntos).

El perfil del emprendedor madrileño: altamente cualificado e internacional

El estudio muestra que los emprendedores en Madrid presentan un alto nivel educativo y un fuerte dominio de habilidades empresariales: el 75 % declara tener conocimientos sólidos para crear empresas.

Las iniciativas emprendedoras en fase TEA (menos de 42 meses) muestran un perfil dinámico y prometedor en la ciudad de Madrid, al destacar por su capacidad de innovación, especialmente en productos y servicios, y presentar una orientación tecnológica superior a la media nacional. Las webs de comercio electrónico, el análisis de datos y la computación en la nube son las herramientas más valoradas. Sin embargo, enfrentan desafíos significativos en términos de financiación, con una alta dependencia de los ahorros personales.

Además, las iniciativas TEA madrileñas tienen una mayor propensión a la internacionalización (33,6 %) respecto a la media nacional y una expectativa de crecimiento en el empleo. Las empresas consolidadas de la ciudad de Madrid, con más de 42 meses de actividad, reflejan una estructura más estable, mayor internacionalización (37,9 %) y una mayor capacidad de generar empleo.

En líneas generales, la actividad emprendedora en Madrid destaca por:

Una de cada tres iniciativas emprendedoras muestra orientación internacional, mientras que casi cuatro de cada diez empresas consolidadas ya operan con proyección exterior.

El 40,3 % de iniciativas emprendedoras se caracteriza por su innovación en tecnologías y procesos, superando la media nacional.

Crece la presencia de jóvenes: el 7,1 % de los emprendedores tiene menos de 24 años.

La población inmigrante registra tasas de emprendimiento superiores a la población española.

La tasa de emprendimiento TEA de la población inmigrante en la ciudad de Madrid es del 16,7 %, duplicando la tasa de la población española (8,4 %). En el caso de la tasa de emprendimiento consolidado, la diferencia casi desaparece: un 9,1 % de los inmigrantes están a cargo de iniciativas con más de tres años y medio de vida, frente al 7,7 % de los españoles.

Si tenemos en cuenta la motivación emprendedora entre géneros, la ambición, que históricamente era una motivación que distanciaba a hombres y mujeres, ha dejado de serlo. Las mujeres son igual de ambiciosas, algo más altruistas y, en mayor proporción, motivadas a emprender para ganarse la vida.

La edad media de la actividad emprendedora sigue estando en torno a los 41 años, progresa el rango más joven, pero no se puede hablar de rejuvenecimiento porque los colectivos más maduros son los que han ganado más peso.

A la cabeza, criterios ambientales y sociales en la estrategia empresarial

En materia de sostenibilidad, Madrid se sitúa por encima de la media española en la integración de criterios ambientales y sociales en la estrategia empresarial, especialmente entre las iniciativas lideradas por mujeres y jóvenes.

Cuando se trata de incorporar aspectos medioambientales a su proyecto, sobresalen los emprendedores de entre 18 y 34 años. El porcentaje de compañías lideradas por personas de este rango de edad que integran aspectos medioambientales es del 41,5 % en empresas consolidadas, frente a un 66,8 % en fase TEA.

En las empresas en fase TEA, los datos nos indican que los hombres destacan por la implicación social en la estrategia, con un 67,9 % frente a 64,1 % en las mujeres. Mientras que las mujeres destacan en su prioridad por aspectos ambientales en la estrategia (68,1 %), con una diferencia entre ambos géneros de 18 puntos. En el caso de las empresas consolidadas, son las mujeres quienes destacan en cuanto a la incorporación de aspectos sociales con un 60,3 %, frente al 46,7 % registrado en los hombres.

Sobre Global Entrepeneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el principal observatorio de referencia internacional sobre el fenómeno emprendedor. En él participan regularmente varias decenas de países y cada año elabora informes sobre la actividad emprendedora a nivel internacional, nacional, regional y local. Con un recorrido de más de 25 años de actividad, se ha constituido como el referente internacional más importante del emprendimiento.

España se incorporó al proyecto GEM en el año 2000. A lo largo de estos 25 años, la implantación de GEM en España ha dado lugar a un modelo propio con el que se ha logrado implementar la metodología GEM en todas las comunidades y ciudades autónomas por medio de una red de equipos regionales: el Observatorio del Emprendimiento en España (antes conocido como Red GEM España).

La ciudad de Madrid, pionera mundial, ha formado parte del ámbito de estudio GEM y ha dispuesto información específica municipal entre 2011 y 2016. Este informe retoma y actualiza esta información para proporcionar la foto del estado del emprendimiento en la ciudad de Madrid en 2024.